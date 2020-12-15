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21 Aralık 2020 neler olacak? Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması Elektrik kesintisi olacak mı?

21 Aralık 2020 gecesine dair ortaya atılan elektrik kesintisi olacak iddiaları gündem de bomba etkisi yarattı, herkesin konuştuğu 21 Aralık gecesi neler olacak vatandaşlar merak ediyor. Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşmasında neler yaşanacak ve dünyayı nasıl etkileyecek herkes merak edip araştırıyor. Bu iki dev gezenin buluşacağı haberini alan tüm gökbilim hayranları bu buluşmanın gözle görülüp görülmeyeceğini merak ediyor.

15 Aralık 2020 Salı 14:53
21 Aralık 2020 neler olacak? Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması Elektrik kesintisi olacak mı?
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21 Aralık gecesi elektrik kesintisi yaşanacak iddiaları günde mi sarstı. NASA'nın 21 Aralık 2020 gecesi için yapmış olduğu açıklamalara herkesin gündeminde. Jüpiter ve Satün gezegenleri 21 aralık gecesi gökyüzün de 'tek bir yıldız' gibi parlayacak. LiveScience'ın yaptığı habere göre, iki gaz devi gezegenin 20 senede bir oluşan yakınlaşması 21 Aralıkta yaşanacak.

21 Aralık'ta Neler Olacak?

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

Jüpiter ve Satün'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları bu durumun son olarak 16 Temmuz 1623 tarihinde görüldüğü söylendi. Avustralya'da Monash Üniversitesinde görev yapan gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yapmış olduğu konuşmada, Jüpiter gezegeni Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satün'ün ise yaklaşık 30 yılda bitirdiğini, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla böyle yakınlaşmalarının çok nadir olduğunu söyledi. Brown, 1623 yılındaki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle de görülebileceğini söyledi.

 

21 Aralık Elektrik Kesilecek mi?

Tüm komplo teorilerine göre 21 Aralık günü güneşte büyük bir patlama olacağı ve bu durumun dünyadaki elektronik cihazlara yansıyacağı söylense de bu konuda bilimsel bir açıklama şuan için bulunmamaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 14:53
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Anahtar Kelimeler:
21 AralıkElektrik Kesintisi
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