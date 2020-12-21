21 Aralık 2020 günlük burç yorumları

Burç yorumları gezegenlerin hareketine göre günlük, aylık ve yıllık olarak belirlenmektedir. Burç yorumları alacağınız kararlarda, yapacağınız işlerde ve daha birçok alanda burç yorumları size yardımcı olabilir.

21 Aralık 2020 Koç Burcu günlük yorumu

Karşılıklı ilişkilerinizde duygusal beklentileriniz gündeminizi gelebilir. Özel hayatınızda sevgili ile alakalı konularda daha duygusal davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde harekete geçeceksiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karışındakilerle uyumlu olmalısın. İlgi alanlarınıza yönelecek ve enerjinizi yükselteceksiniz. Önemsiz eşya kayıpları yapabilir ve tekrardan bulabilirsiniz. Gün içinde sakin olarak geçireceksiniz.

21 Aralık 2020 Boğa Burcu günlük yorumu

Bir anlamda, hayatınızın belli zamanlarında sınavlar veriyorsunuz. Sabırlı olmak, umut beslemek ve sabitlikten sıyrılıp yeni yönler saptamak bu vakitte size yardımcı olabilir Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlıyorsunuz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.

21 Aralık 2020 İkizler Burcu günlük yorumu

Bugün kendinizi daha çok duygusal hissedebilirsiniz. Herkesin size imreneceği bir gün olabilir. Özel hayatınızda yaşanan belli belirsiz sorunlar kendinizi hayattan soyutlamanıza ve mutsuz olmanıza sebep oluyor. Arkadaşlarınızla sohbet etmek sizi kendinize getirebilir. Sizler için güzel ve aydınlık günler yakında.

21 Aralık 2020 Yengeç Burcu günlük yorumu

Kararsız bir gün yaşayabilirsiniz. Daha sakin ve düşünerek karar vermeniz size yardımcı olabilir. İkili ilişkilerinize üçüncü kişileri pek karıştırmayın çünkü bu partnerinizle alakalı sorunları büyütebilir. Teknolojik aletlerinize özen göstermenizde fayda var yoksa sizi uğraştırabilir.

21 Aralık 2020 Aslan Burcu günlük yorumu

Günlük hayatınızda değişimler yaratmak ile ilgili hevesli olabilirsiniz. İş yerinizde gün içinde duygularınız değişebilir. Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi güçlendirebilir. Beklenmedik ilerlemeler olabilir. Sürprizli uzak seyahatlere hazırlıklı olun. Harcamalara oldukça açık bir gündesiniz.

21 Aralık 2020 Başak Burcu günlük yorumu

21 Aralık 2020 Terazi Burcu günlük yorumu

Hayatınızdan kalıcı olarak bazı kişileri gidebilir veya siz çıkartabilirsiniz. Böylece size sadece değer veren kişiler hayatınızda kalacaktır. Partnerinizin her anlamda sizin arkasında durarak ondan destek görebilirsiniz. Duygularınızda daha net olabilirsiniz ve akşam harcamalar artabilir.

Ortaklı konularda endişe yaratan koşullara karşı uyanık olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Eşinizi veya ortağınızı ilgilendiren yeni koşullar var. Akşam saatlerinde eğlencede söz konusu.

21 Aralık 2020 Akrep Burcu günlük yorumu

Maddi anlamda toparlanmaya başlamıştınız. Yeni bir projeye dahil olabilirsiniz. Hayatta değer verdiğiniz, madde dünyadaki bütün gerçeklikler ile alakalı yeni sınavlarınız başlıyor. Ancak merak etmeyin; hiçbiri sizi geride bıraktığımız sene kadar zorlamayacaktır. Ailenizle alakalı konularda arada kalırsanız, hislerinizi dinleyin.

21 Aralık 2020 Yay Burcu günlük yorumu

Kişisel olarak önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olun. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir günde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde hareketlilik artabilir.

21 Aralık 2020 Oğlak Burcu günlük yorumu

Duygusal anlamda dengesiz bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Her şeye karşı yaratıcı bir gün olabilir. Maddi anlamda belirsizlikler biraz daha devam edebilir. Olayları ve kişileri kendi akışına bırakın. Sosyal ortamlara girerek kendiniz rahat hissedebilirsiniz. Karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Birikimleriniz bugün değer kazanabilir.

21 Aralık 2020 Kova Burcu günlük yorumu

Sosyal çevrenize karşı tutumunuz sizi yalnız bırakabilir. Daha sakin kalarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar nedeniyle dikkatli olmalısınız. Kardeşlerden veya komşulardan yeni haberler alabilirsiniz. Yurt dışı, yükseköğrenim ve hukuki konularda sorunlar olabilir Akşam saatlerinde farklı programlara dahil olabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Balık Burcu günlük yorumu

İş hayatınızda başka kişilerden alacağınız destekler yüklerinizi hafifletebilir. Kariyerinizde yükseliş dönemine girebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi konular gündeme gelebilir. Hayallerinizle alakalı yeni girişimlerde bulunabilir ve daha net kararlar verebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru gündeminizde değişiklikler planlarınızı etkileyebilir.