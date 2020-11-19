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21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'

Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansırken sorgulama için karakola giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yakışıklı çekin" demesi ve oldukça rahat olması şaşırttı.

19 Kasım 2020 Perşembe 15:55
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
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Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansırken sorgulama için karakola giderken kendisini görüntüleyen gazetecilere ise "Yakışıklı çekin" demesi ve oldukça rahat olması şaşırttı


Kayseri genelinde 4 ay içerisinde meydana gelen 21 araçtan alınan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla alakalı olarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 24 yaşındaki Oğuz T.'nin hırsızlık olaylarının zanlısı olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli olan Oğuz T. yakalanarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sorgulamasının ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Bu arada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi ve rahat tavırları ise oldukça şaşırttı.

Diğer yandan şansın araçlarda yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Son Güncelleme: 19.11.2020 15:55
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Anahtar Kelimeler:
KayseriHırsızlık
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