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21-22 Kasım haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Bilim Kurulunda!

Artan vaka sayıları nedeni ile pek çok vatandaş yeni yapılacak Bilim Kurulu toplantısını merak etmeye başladı. Pek çok kişi yapılacak toplantılar sonrasında 21 - 22 Kasım hafta sonunda sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 18:35
21-22 Kasım haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler Bilim Kurulunda!
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Sonbahardan kış aylarına girildiğinde vaka sayılarında büyük artışlar sonrasında tekrar sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilmeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep ve Konya illerinde vaka sayılarının çok yüksek olması vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda salgınla ilgili, ‘Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" şeklindeki açıklamasının ardından, 'atılacak somut adımlar’ söylemleri sonrasında vatandaşların merakı ile karşılaştı.

Bilim kurulu üyelerinden röportaj veren bazı isimlerde artan vaka sayılarının korkutucu olduğu ve tekrar yaptırımların getirileceği konusunda hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Kurulan tavsiye kararları sonrasında nikah, düğün ve kıraathaneler belirli süre ile tekrar kapatılırken aynı zamanda pek çok ilde kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Verilen tavsiye kararlarda okulların açılmasının da ertelenmesi gündeme getirilirken, sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:35
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