21-22 Kasım hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Ülkemizde Covid-19 vaka sayılarında ciddi oranda artış gözlemlenmesi ile birlikte hükümet harekete geçti. İkinci dalga olarak görülen vaka sayılarındaki artışların önüne geçilmesi için gerekli tedbirler yeniden alınmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirlenen saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tüm Türkiye’de 20 Kasım’dan itibaren avm, market, berber, kuaför, güzellik salonu, restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yerlerin saat 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacakları aktarıldı. Saat 20.00’dan sonra yalnızca telefon ile yemek siparişi verilebileceği ifade edildi. Ayrıca sinema salonlarının 31 Aralık 2020’ye kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacağı bildirildi.

Tüm şehirlerde 65 yaşından büyük olanların gün içinde 10.00-13.00 saatleri arasında ve 20 yaşından küçük olanların da 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri aktarıldı. Bu saatler dışında belirtilen bünyelerdeki kişilerin vatandaşların dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildiği belirtildi.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanların ise bu uygulamadan istisna tutulacakları bildirildi. Üretim, imalat ve tedarik zincilerinin de kısıtlamaları tabii olmayacakları aktarıldı. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kargo firmaları hafta sonunda çalışacak mı?

Yayımlanan genelgeye göre kargo firmaları sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar. Buna göre hafta sonunda kargo firmaları kargoları alıcılarına tedarik etmeye devam edecek.