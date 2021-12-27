Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılının sonunda yeni yılının Brüt ve Asgari ücretlerini belirleyecek. Brüt ve Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi ise yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Peki 2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?
2022 Yılının Brüt ve Asgari Ücretleri Belli Oldu Mu?
Brüt Ücret= 4.471,87 TL
Asgari Ücret= 3.532,37 TL
2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri 2021 yılının sonunda toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler sonucunda netlik kazanacak.
Son Güncelleme: 27.12.2021 06:18