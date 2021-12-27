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2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?

Türkiye’de yaşanan milyonlarca işçi 2022 yılının Brüt ve Asgari ücretin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki 2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu? İşte yanıtı…

27 Aralık 2021 Pazartesi 06:18
2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılının sonunda yeni yılının Brüt ve Asgari ücretlerini belirleyecek. Brüt ve Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi ise yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Peki 2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri belli oldu mu?

2022 Yılının Brüt ve Asgari Ücretleri Belli Oldu Mu?

Türkiye’de son yıllarda enflasyonda ciddi bir artış söz konusu olmasına rağmen Brüt ve Asgari ücretlerde tatmin edici bir zam görülmedi. Bu nedenle de bu yıl sonunda açıklanacak Brüt ve Asgari ücretin en az enflasyon seviyesinde olması bekleniyor. Birçok sendikanın beklentileri ise şu şekilde:

Brüt Ücret

= 4.471,87 TL

Asgari Ücret

= 3.532,37 TL

2022 yılının Brüt ve Asgari ücretleri 2021 yılının sonunda toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler sonucunda netlik kazanacak.


Son Güncelleme: 27.12.2021 06:18
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret Tespit KomisyonuBrüt ücretAsgari ücret
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