2022 yılı içerisinde burçları neler bekliyor? 2022'nin burç yorumları

2022 yılı için koç burcu yorumu

2022 yılı içerisinde evvelden içerisinde bulunmadığınız bir iş koluna yönelebilirsiniz bununla birlikte yeni bir tecrübe edinebilir aynı zamanda sektörümüzde bir değişikliğe gidebilirsiniz. Yaptığınız yenilikler sizi aynı zamanda yeni bir eğitim almaya veya yeni bir kursa katılmayı bununla birlikte farklı bir konuda sertifika almaya da yönlendirebilmek de dir.bu manada bu yıl sizin için destekleyici etkiler oluşturmaktadır. Ancak yılın ilerleyen zamanlarında ruh halinizde değişiklikler meydana gelebilir. Özellikle yılın son çeyreği olduğu zamanlarda büyük bir riske girmeye rağmen elde etmiş olduğunuz şeyleri bırakma isteği duyabilmek desiniz. Bu durumda içinizdeki heyecan dürtüsünü mantığınız ile hizaya sokma nız gerekebilmektedir. Yılın son 2 ay içerisinde sosyal çevreniz değişebilir ve yeni insanlarla tanışıp onların ortalarına girebilirsiniz.

2022 yılı için boğa burcu yorumu

2022 yılı sizin için kendinizle ilgili farkındalık geliştirmekle geçecek diyebiliriz. Eğer isterseniz hem kariyer anlamında hem de maddiyat anlamında büyük kazanımlar elde edeceksiniz demektir. İsterseniz kelimesini kullanmamızın sebebi ise şu an siz bir konumda sınız ve bu konumdan yükselmek istiyor musunuz bunu gerçekten istemiş olmanız bu durum için oldukça etkilidir. İçimizde bir yükselme arzusu var ve bu yükselme arzusunu iyi bir disiplinle idare ederseniz bu yıl içerisindeki en kazançlı burçlardan birisi siz olursunuz. Özel hayatınız içerisindeki sakinlik ve huzur dolu bir yıl geçirmeyecek olmanıza rağmen yılın son 3 ayı içerisinde sizi zor duruma sokacak haller yaşanabilir. İlişkiniz içerisinde boşluk veya çözülmemiş olan problemler gündeme tekrar gelebilmektedir. Bunların çözümü için adım atmanız çözümün kendisinde beraberinde getirecektir.

2022 yılı ikizler burcu yorumu

2021 yılından kalmış olan ve kapanmamış olan bütün konuları kapatacaksın sevgili ikizler nokta buna ödemeler veya kariyer planlarını da dahil olmak üzere bu konulara büyük bir önem vererek ciddiyet ile göndereceksiniz. Bekar olan ikizler 2022 yılının ortalarına doğru hayat arkadaşınızın bulma konusunda şanslısınız diyebiliriz. Evlilik için adımlar atmak amacıyla 2022 yılının ilk yarısını değerlendirmekte siniz noktan ancak hayatınıza almış olduğunuz insanlarla ilgili birtakım problemler yaşayacak ve bu konuda kafanız karışacak yine de 2022 yılı size insanlar hakkında büyük tecrübeler edindirecek diyebiliriz.

2022 yılı yengeç burcu yorumu

2022 size pek çok şey ile gelecek sevgili yengeçler nokta hayatınıza girecek bu yenilikleri dışarıda aramanıza gerek yok çünkü bu sizin özünüzde. Bu yenilikleri kendiniz oluşturacaksınız. Sizin çabanız ve isteğiniz ile birlikte hayatınız içerisinde çok büyük yenilikler meydana gelecek ve bu sayede büyük bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu yıl hayatında tadını çıkaracaksınız diyebiliriz. 2021 yılı sizin için yıpratıcı bir yıl olmuştu ancak bu yıl sizin için artık Neşe ve eğlence getiriyor. Artık abilerinize yönelebilirsiniz veya dostlarınız ile vakit geçirebilir ve ruhunuza iyilik yapabilirsiniz. 2022 yılının son 3 ayı itibari ile birazcık daha temkinli hareket etmenizi önerebiliriz. Bu temkinli hareket etme konusu hususi olarak maddi konularda olabilir. Kendinizi maddi açıdan ekonomik açıdan güvence altında hissetmek isteyebilirsiniz.

2022 yılı aslan burcu yorumları

Bu yıl ilişki anlamında çok yoğun geçecek diyebiliriz sevgili aslanlar noktan eğer bekar bir aslan iseniz bu yıl hayatınıza alacağınız kişiler söz konusu olduğunda hatalı kararlar verebilirsiniz noktan bu hatalı kararları telafi etmek amacı ile mücadeleler sergileyeceksiniz. Eğer evli bir aslan iseniz ilişkinizdeki şu zamana kadar var olagelmiş yaralanmaları onarmak amacı ile eşiniz ile yüzleşecek ve konuşacaksınız nokta yaptığınız bu eylem evliliğiniz için bir güçlenme sağlayacak. Fakat yine de kopuşlar da meydana gelebilir. İş açısından ise bu yıl sizin için çok aktif bir yıl olacak istek ne haliniz ve girişimciliğinizi biz bu yıl hat safada olacak diyebiliriz. Kariyerinizde bazı problemler yaşayacak olursanız daha iyiyim bu sizin ilerleyemediğiniz anlamına gelmiyor.

2022 yılı başak burcu yorumu

2022 yılı terazi burcu yorumu

2022 yılı sizin için kendinizi keşfetmelerini sağlayacak diyebiliriz sevgili başaklar nokta kendi yetenek ve becerilerinizi keşfedecek ve bunların diğer özellikleriniz gibi gün yüzüne çıkaran bileceksiniz noktan eğer işinizden memnun değilseniz veya çalıştığınız koşullar sizi mutlu etmiyorsa ya da bunların haricinde yeni bir işe girişmek istiyorsanız bu yıl sizin için tam da isteklerinizi gerçekleştirmek yılı diyebiliriz. routine alışık olan başak burcu için böyle bir değişiklik sizi korkutmuş olsa da yeni bir şey veya sevdiğiniz bir iş ile meşgul olmak aslında size büyük bir mutluluk verecek noktan bekar bir Başak iseniz bu sene aşk hayatınız hep üst sıralarda olacak. Fakat ne yazık ki bu yıl içerisinde de ciddi bir ilişki için kendinizi pek de hazır hissetmeyeceksiniz.

Bu yıl sizin için temizlik yılı olacak diyebiliriz sevgili teraziler. Aile çocuklar veya sevdikleriniz ile ilgili olan konular bu sene yoğun bir şekilde gündeminizde olacak. Bu sene temizlik yılı demiştik teraziler ve siz böylece yolunda gitmeyen veya hoşunuza gitmeyen ilişkilerimizi sonlandıracak sizin modunuzu aşağıya çeken veya sizi demoralize eden arkadaşlık larınızı bitireceksiniz bununla birlikte arafta kalmış konuları daha sonlandıracak sınız ve bu sayede bu yıl zihinsel veya kalp sel olarak bir temizlenmeyi yaşayacaksınız noktan bunlarla birlikte siz daha özgür daha mutlu ve daha özgüvenli bir yıl içerisinde geleceksiniz. Eğer bekar bir terazi iseniz sizin için bu yıl büyük bir artış söz konusu diyebiliriz noktan mümkün olan bu aşk sizi yorsada son derecede mutlu hissettirecek diyebiliriz. Bu aşkınız için fedakarlık yapmak durumunda kalmanız mümkün bu ilişki için gittiği sınavlara verebilirsiniz. Ancak gerçekten bir aşk hissediyor ve karşınızdaki kişi seviyor iseniz bunlar sizin ilişkinizden vazgeçmek için bir sebep olmayacak.

2022 yılı akrep burcu yorumu

Kalp kırıklıklarını küstük Deniz dargınlıklar ortadan kaldıracak yeni bir yıl sizi bekliyor sevgili akrepler. Aile bireyleri ile aranızda olan dargınlıkları çözüme kavuşturacak ve aranıza mesafe koydunuz dostlarınız ile artık paylaşacaksınız. Bu durum sizin ruhunuza iyi gelecek ve kendinizi yeni doğmuş bir bebek gibi hissedeceksiniz sevgili akrepler nokta şehir veya ev değişikliği gündeme gelebilir. Yaşam alanınız la ilgili bu gibi değişiklikler aniden olabilir bu da sizin biraz hızlı hareket etmenize sebep olabilir. Yılın son çeyreğinde ise iletişim sıkıntıları ile karşılaşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar veya anlaşamama lar sizin sın almanıza sebep olabilir. Birilerine karşı kendinizi ifade etmeye çalışmak da sizi fazlasıyla yoracaktır.

2022 yılı yay burcu yorumu

2022 yılı size adeta maddiyat ile gelecek sevgili yaylar ancak bu mutluluğu elde edebilmek için 2022 yılının ilk yarısında fazlası ile çalışmanız gerekmekte nokta eğer Kendi işiniz varsa ve girişimde bulunan bir yay burcu iseniz bunları büyütmek ve ilerletmek için fazla de fırsat elinize geçecektir. Eğer uzun bir süredir aynı işte çalışan bir yay iseniz yükselmenin ve kendini ispat etmenin başarısını elde edeceksiniz. Ancak bu olumlu aşamalar esnasında fazlaca sınanacaksınız. Bundan dolayıdır ki dikkatli olması tavsiye ederiz. Elinizde bulunan şeyleri de kaybedebilirsiniz bu riski de göze almalısınız. Ailevi açıdan ilişkilerden yılın son 3 ayı içerisinde güzel gelişmeler olacak.

2022 oğlak burcu yorumu

2022 sizin için fazla yavaş etkiler ile birlikte başlayacak sevgili oğlaklar noktan sahip olduğunuz varlıkları korumak mevcut parayı saklamak veya temkinli bir şekilde hareket etmeyi istemek desiniz noktan kariyeriniz açısından kendinizi garanti altına almayı ve böylece ileriki zamanlar açısından böyle ilerlemek isteyeceksiniz. bunun sebebi ise ekonomik açıdan sunan mallarınız olabilir noktam ancak artık hayatınız içerisinde meydana gelmiş veya gelecek olan olumsuz olay ve olgulara karşı fazlasıyla yapıcı davranacaksınız. Sizi üzmüş olan konular için onları kapatmak yerine çözüm yolları aramanız muhtemel.

2022 kova burç yorumu

2022 yılı içerisinde sorumluluklarımız artacak bunun yanında yeni ilgi alanları da edineceksiniz sevgili kovalar. Bu yıl sizin için zorluk fakat keyifli etkiler ile başlamakta nokta yılın ilk zamanlarında ciddi kararlar almanız ve bunları uygulamanız gerekebilir noktam bu kararlar içerisinde evlilik çocuk veya ailevi konular yer alabileceği gibi paranız ile ilgili de bunları arttırmaya yönelik konularda olabilir.bu burada önemli olan şey kararları almanız esnasında uzun düşünmek ve bu düşünceye göre hareket etmektir. Hızla aldığınız kararlar olumsuz sonuçlar verebilir ve bunun yılın ikinci yarısı itibarı ile yaşayabilirsiniz. Sorun içeren ilişkiler veya tıkanmış akmayan ilişkiler 2022 yılının ilk yarısında verebileceğiniz bir karar ile bitme aşamasına gelecek veya devam edecek noktan yani siz bu sene oldukça kararlı davranma yolunda ilerleyeceksiniz.

2022 yılı balık burcu yorumu

Bu yılbaşından sonra değiştireceksiniz ve içinizden yeni bir siz çıkacak sevgili balıklar. Bu yıl size oldukça olumlu şeyler getirecek noktan sizin ileriye gitmenizi engelleyen kalıplaşmış düşüncelerinizden kurtulmakla birlikte olumsuz fikirlerden de uzağa gidecek ve böylece zihniniz özgürleşecek noktan bu durum size oldukça iyi gelecek ve bu da yeni yollara girmenize yeni işleri denemenizde ve kendiniz için büyük bir enerji hissetmenize sebep olacak noktan yeni başlangıçlar ınız mutlaka sancılı olacak olsa bile sizin içinizdeki isteğin sayesinde 2022 yılının ilk yarısında fazlaca tatmin edici ol başarı elde edeceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili yaşamış olduğunuz kırgınlıklardan ötürü aşkım mesafeli davranıyor olsanız bile bu yılın son çeyreği itibariyle tutkulu bir aşkın siz beklediğini söyleyebilirsin.