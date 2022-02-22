2022 Sanal Asistanlık yaparak nasıl para kazanılır? Sanal Asistanlık hakkında detaylar...

Herkes tarafından 2021 yılında Sanal Asistanlık yaparak nasıl para kazanılacağı merakla araştırılıyor. İşte Sanal Asistanlık yapmanın detayları…

Sanal Asistanlık nedir?

Sanal asistanlık diğer adıyla online çevrimiçi asistanlık Türkiye’de ek gelir elde edilebilen en iyi işler arasında yer almaktadır. Bu mesleği bilmeyen ve para kazanmak isteyenler merakla sanal asistanın ne olduğunu ve iş ilanlarına nereden ulaşılabileceğini araştırıyorlar. Günümüz şartlarında teknolojinin de gelişmesiyle beraber yapay zeka sanal asistanlık alanı da teknolojinin sistemlim bir şekilde kullanımıyla bağlantılı hale gelmiştir. Kısaca sanal asistanlık sizin verdiğiniz yetkiler ile işlem yapan bilgi sistemidir. Bu sistemin akıllara geldiğinde 2 altenatif görülmektedir. Bu yöntemlerden birincisi bir marka veya firma için uzaktan çalışarak asiste etmek. İkinci yöntem ise kişisel asistanlık ise ofis ortamlarında veya daha büyük şirketlerde yer alan sekreterlerin yerini alarak markaların veya kişilerin idari sorumluluklarını yerine getirerek kişi veya markaların gündelik görevlerini yerine getirmesine yardımcı olan iş koludur.

Sanal Asistanlık Programı

Sanal asistanlık ile ev ortamında çalışılması ve kalan diğer zamanlarda da kendinize vakit ayırmanı mümkündür. Asiste edeceğiniz kişilere uygun programı kendiniz oluşturabilirsiniz. Bununla beraber ofis ortamındaki gibi saatlerce çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Kendinize göre yapmak istediğiniz işe göre belirlemiş olduğunu saat dilimleri içinde işlerinizi bitirerek, hem ek gelir elde edebilir hem de arta kalan zamanlarda farklı işlere yönelebilirsiniz.

Online Asistanlık çeşitleri neler?

Online Asistanlık 7 çeşide ayrılmaktadır. Bunlar;

Marka Asistanlığı : e-Posta ve raporları takip eden, ajanda tutan, tasarım hakkında bilgi veren ve organizasyon ve planlama yapan asistandır.

: e-Posta ve raporları takip eden, ajanda tutan, tasarım hakkında bilgi veren ve organizasyon ve planlama yapan asistandır. Kişisel Asistanlık : Nasıl çalışacağına dair planlamalar yapan, yazı çalışmalarını kontrol eden, mesajlaşma ve bildirim sistemlerini kontrol eden asistandır.

: Nasıl çalışacağına dair planlamalar yapan, yazı çalışmalarını kontrol eden, mesajlaşma ve bildirim sistemlerini kontrol eden asistandır. Sosyal Medya Asistanlığı : Gelen DM’leri kontrol eden, paylaşılan fotoğrafların yorum ve beğenilerini takip eden ve sosyal medya üzerinden gelen iş görüşmelerini planlayan asistandır.

: Gelen DM’leri kontrol eden, paylaşılan fotoğrafların yorum ve beğenilerini takip eden ve sosyal medya üzerinden gelen iş görüşmelerini planlayan asistandır. Seyahat Asistanlığı : Kişinin çıkması gereken seyahatleri organize eden, kalınacak olan oteli ayarlayan, gidilecek olan şehirlerdeki gezilip görülecek yerleri araştıran ve tüm bunlar için iyi bir program hazırlayan asistandır.

: Kişinin çıkması gereken seyahatleri organize eden, kalınacak olan oteli ayarlayan, gidilecek olan şehirlerdeki gezilip görülecek yerleri araştıran ve tüm bunlar için iyi bir program hazırlayan asistandır. Firma Asistanlığı : Bürodaki görevleri düzenleyen, yapılacak olan toplantıları ayarlayan ve günlük ofis işlerine destek veren asistandır.

: Bürodaki görevleri düzenleyen, yapılacak olan toplantıları ayarlayan ve günlük ofis işlerine destek veren asistandır. e-Posta Asistanlığı : Firma ve şahıslara gelen e-postaları yöneten ve uygun bir şekilde geri bildirim yapan asistandır.

: Firma ve şahıslara gelen e-postaları yöneten ve uygun bir şekilde geri bildirim yapan asistandır. Toplantı Asistanlığı : Yapılması gereken toplantıların nerede ve ne zaman yapılacağını planlayan asistandır.

Sanal Asistanlık yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

Sanal Sekreterlik yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalardan birisi asistanlık yapılacak şirkettir. Bazı firmalar düzenli olarak maaş ödemesi yaparken bazı firmalar ise yapmayabilir. Bu işi yaparken sigortanızın da olmasını istiyorsanız iş görüşmesinde bunu belirtmeniz gereklidir. ü

Sanal Asistanlık yapmak için gerekli ekipmanlar neler?

Sanal sekreterlik yapabilmek için elbette her işte olduğu gibi bu işte de bazı ekipmanlara ihtiyaç vardır. İşte sanal sekreterlik yapmak için gerekli ekipmanlar;

Sabit telefon hattı

Fotokopi makinası

Faks makinası

Yazıcı makinası

İntenet

Hızlı bir bilgisayar

Yukarıdaki ekipmanlar sizde var ise veya temin ederseniz işiniz daha da kolay olacaktır.

Online Asistanlık yaparak intenetten nasıl para kazanılır?

Ek gelir elde etmek isteyen kişilerin yapabileceği ek işlerden birisi de dijital asistanlık yapmaktır. Bu mesleği yapabilmek için bilgisayar kullanabilmek ilk şarttır. İyi bilgisayar kullanıcı olmak ve ofis programlarını kullanmak bu iş için başarı oranızı arttıracaktır. Bu alanlarda bilgi sahibi olmak size daha rahat bir çalışma ortamı ve para kazanma yollarını açacaktır. Sanal asistan olabilmek için tek bir işe bağlı kalmak zorundalığı yoktur. Bir şirketin e-postalarını kontrol ettiğiniz sırada toplantıları organize edebilir yada sosyal medya ortamında fenomen birisinin sosyal medya hesaplarını da yönetebilirsiniz. Ek gelir elde etmek veya sanal alemde para kazanmak istiyorsanız sizde bunları yapabilirsiniz.

Kimler Sanal Asistanlık yaparak para kazanabilir?

Ek gelir elde etmek isteyen kişiler sanal asistanlık yaparak para kazanabilirler. Online sanal asistanlık yapmak isteyenler çalışacakları ve asiste edecekleri kişilere göre şartlarında da değişiklik yaşayabilirler. Bazı firmalar üniversite mezunu, diksiyonu düzgün ve bilgisayar programlarına hakim kişiler isterken bazıları da kendi hesaplarını yönetecek ve iş yükünü hafifletecek kadar bilgisi olan kişileri tercih edebilirler. Fakat dikkat ve özen isteyen bir meslek demek mümkündür. Bilgi gizliliği esas olan ve önem ile özen isteyen herkes bu mesleği yapabilirler. Ev hanımları, öğrenciler, ek gelir elde etmek isteyenlerin yanı sıra emekliler bile bu mesleği yaparak para kazanabilirler. Kendilerini bu alan geliştirmek isteyen kişi ve kişilere bazı firmalar tarafından eğitimler de verilmektedir.

Sanal Asistanlık yaparak ne kadar para kazanılır?

Sanal asistanlıkta yapılacak olan işlerde haftalık, günlük veya aylık ek gelir elde ederek para kazanmak mümkündür. Ortalama olarak yapılacak işten haftalık 250, aylık 1000 TL gibi ek gelir elde edilebilir. Günlük 3 ila 4 saat zaman ayırarak çalışılacağı için birden fazla firmaya asistanlık yaparak gelirinizi aylık 3 bin ila 5 bin TL yapabilirsiniz.

Online Asistanlık yapmak için hangi yollar izlenmeli?

Sanal asistanlık yaparak para kazanmak isteyenler yakın çevrelerini kullanarak onlardan yardım alabilirler. Benzer işlerle uğraşan veya bu işi yapacak kişi arayan firmalar veya kişilerin olup olmadığını araştırabilirsiniz. Bu yöntemle istenilen işi bulamadıysanız bu işi yapmak için sanal asistanlığını yapacağınız kişiler ile aynı ilde yaşama zorundalığınız olmadığı için pek çok iş ilanları sitesin başvuru yapmak mümkündür. Kariyer siteleri ile firmaların iş ilanlarını takip ederek kendinize en uygun işi bulabilirsiniz.

Sanal ortamda iş imkanları nasıl bulunur?

Sanal asistanlık yapmaya karar veren kişi ve kişiler kendi işlerini de sanal ortamda bulabilirler. Başvuru yapabileceğiniz birçok online asistanlık siteleri bulunmaktadır. Bu sitelere gündelik, haftalık veya aylık ne kadar ücrete çalışılacağı belirtilerek hangi konu üzerinde asistanlık yapacağınızı yazarsanız iş bulmanız o kadar kolay olacaktır. İşte sanal ortamda iş ilanlarına ulaşabileceğiniz bazı siteler;

Tr.jooble.org, Buradan iş ilanlarını aramanız mümkün.

https://bionluk.com/ , hangi alanda asistanlık yapacağınızı belirtebilirsiniz.

https://tr.indeed.com/ , iş olanlarını takip etmeniz mümkün.

https://tr.linkedin.com/ , sanal asistan seçebileceğiniz sitedir.

http://www.freelancem.com/ , online asistan iş ilanlarına burada bulabilirsiniz.

https://www.fiverr.com/ sanal asistanlık yaparak para kazanabilirsiniz.

Yukadırda yer alan sitelere CV’nizi yükleyerek iş bulabilri ve sanal asistanınızı da seçebilirsiniz.