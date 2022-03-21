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2022 Rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı, Tekirdağ, Efe, Burgaz, Civan Güncel rakı markaları ve fiyatları

Rakı tüketen vatandaşlar, 2022 senesinin fiyatlarını merak ediyor. Türkiye’de en çok tüketilen alkol ürünlerinden olan rakının 2022 fiyatları açıklandı. İşte, 2022 Yeni Rakı, Tekirdağ, Efe, Burgaz, Civan Güncel rakı markaları ve fiyatları...

21 Mart 2022 Pazartesi 12:28
2022 Rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı, Tekirdağ, Efe, Burgaz, Civan Güncel rakı markaları ve fiyatları
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Türkiye’de en çok tüketilen alkol ürünlerinden bir tanesi de rakı. Rakının 2022 senesinde ne kadar olacağı da belli oldu. Vergi oranı oldukça yüksek olan alkol ürünlerinden, yaklaşık yüzde 75 vergi alınıyor. Bu da alkol ürünlerinin fiyatının oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de, vatandaşın sıklıkla tercih ettiği rakı. Rakıda da vergi oranı bir hayli yüksek.

Yüzde 75 seviyesinde vergi alınan rakının fiyatları, iyice artmış durumda. En çok tercih edilen rakılardan biri olan Yeni Rakı’nın fiyatı 92-370 TL arasında değişmektedir. Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz rakı 96 TL.

İşte her markanın rakı fiyatları...

Yeni Rakı fiyatları

35 lik Yeni Rakı (Küçük)    92,00  TL
50 lik Yeni Rakı    129,00 TL
70 lik Yeni Rakı (Büyük)    175,00 TL
100 lük Yeni Rakı    249,00 TL
150 lik Yeni Rakı    370,00 TL
35 lik Yeni Rakı Yeni Seri    100,00 TL
50 lik Yeni Rakı Yeni Seri    137,00 TL
70 lik Yeni Rakı Yeni Seri    190,00 TL
100 lük Yeni Rakı Yeni Seri    257,00 TL
35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    109,00 TL
50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    151,00 TL
70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    210,00 TL
35 lik Yeni Rakı Ala Serisi    115,00 TL
70 lik Yeni Rakı Ala Serisi    225,00 TL
35 lik Yeni Rakı Uzun Demleme    119,00 TL
70 lik Yeni Rakı Uzun Demleme    230,00 TL

Efe Rakı fiyatları

35 lik Efe Rakı (Klasik)    84,90 TL
50 lik Efe Rakı (Klasik)    117,90 TL
70 lik Efe Rakı (Klasik)    164,90 TL
100 lük Efe Rakı (Klasik)    234,90 TL
35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    99,90 TL
50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    139,90 TL
70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    192,90 TL
100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    262,90 TL
35 lik Efe Rakı Göbek    124,50 TL
70 lik Efe Rakı Göbek    229,50 TL
35 lik Efe Rakı Gold Efe    104,90 TL
50 lik Efe Rakı Gold Efe    142,90 TL
70 lik Efe Rakı Gold Efe    197,50 TL
100 lük Efe Rakı Gold Efe    268,90 TL
35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    119,00 TL
70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    225,00 TL
35 lik Efe Rakı 3 Distile    121,00 TL
70 lik Efe Rakı 3 Distile    222,50 TL
70 lik Efe Organik Rakı    157,50 TL
70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    435,00 TL
35 lik Efe Rakı Geleneksel    95,00 TL
70 lik Efe Rakı Geleneksel    185,00 TL
100 lük Efe Rakı Geleneksel    249,50 TL
35 lik Efe Rakı Tek İmbik    104,90 TL
70 lik Efe Rakı Tek İmbik    199,90 TL
100 lük Efe Rakı Tek İmbik    273,90 TL

Tekirdağ Rakı fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakısı    96,00 TL
50 lik Tekirdağ Rakısı    136,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakısı    189,00 TL
100 lük Tekirdağ Rakısı    259,00 TL
35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    100,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    196,00 TL
35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    105,00 TL
50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    143,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    198,00 TL
100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    269,00 TL
35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    110,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    215,00 TL
35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    152,00 TL
70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    255,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatı

70 lik Altınbaş Rakı    226,00 TL

İzmir Rakısı fiyatları

35 lik İzmir Rakısı    85,00 TL
50 lik İzmir Rakısı    119,00 TL
70 lik İzmir Rakısı    165,00 TL

100 lük İzmir Rakısı    234,00 TL
35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    87,00 TL
50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    123,00 TL
70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    171,00 TL
100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm    239,00 TL
35 lik İzmir Rakısı Göbek    100,00 TL
70 lik İzmir Rakısı Göbek    191,00 TL
70 lik İzmir Herdem Sakızlı    229,00 TL

2022 Migros güncel Rakı fiyatları

Kulüp Rakısı fiyatları

35 lik Kulüp Rakı    111,00 TL
70 lik Kulüp Rakı    207,00 TL
70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl)    1.334,00 TL

Civan Rakı fiyatları

35 lik Civan Rakı    70,00 TL
70 lik Civan Rakı    138,00 TL

Tayfa Rakı fiyatları

35 lik Tayfa Rakı    75,00 TL
50 lik Tayfa Rakı    106,00 TL
70 lik Tayfa Rakı    147,00 TL
100 lük Tayfa Rakı    209,00 TL

Daim Rakı fiyatları

35 lik Daim Rakı    43,00 TL

Çilingir Rakı fiyatları

35 lik Çilingir Rakı    73,50 TL
70 lik Çilingir Rakı    140,90 TL
100 lük Çilingir Rakı    198,90 TL
35 lik Çilingir Xtra Rakı    82,00 TL
70 lik Çilingir Xtra Rakı    164,50 TL
100 lük Çilingir Xtra Rakı    220,00 TL
35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı    83,50 TL
70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı    166,90 TL

Burgaz Rakı fiyatları

35 lik Burgaz Göbek Rakısı    99,00 TL
50 lik Burgaz Göbek Rakısı    133,00 TL
70 lik Burgaz Göbek Rakısı    182,50 TL
100 lük Burgaz Göbek Rakısı    240,00 TL
35 lik Burgaz Klasik Rakı    88,00 TL
70 lik Burgaz Klasik Rakı    167,00 TL
100 lük Burgaz Klasik Rakı    230,00 TL
35 lik Burgaz Export Rakı    85,00 TL
50 lik Burgaz Export Rakı    115,00 TL
70 lik Burgaz Export Rakı    155,00 TL
100 lük Burgaz Export Rakı    220,00 TL

Beylerbeyi Rakı fiyatları

35 lik Beylerbeyi Rezerv    104,00 TL
50 lik Beylerbeyi Rezerv    143,00 TL
70 lik Beylerbeyi Rezerv    194,00 TL
100 lük Beylerbeyi Rezerv    259,00 TL
35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı    124,00 TL
50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı    169,00 TL
70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı    229,00 TL
100 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı    299,00 TL
300 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı    1.550,00 TL
450 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı    2.100,00 TL
35 lik Beylerbeyi Mavi Rakı    99,00 TL
50 lik Beylerbeyi Mavi Rakı    137,00 TL
70 lik Beylerbeyi Mavi Rakı    189,00 TL
100 lük Beylerbeyi Mavi Rakı    247,00 TL
300 lük Beylerbeyi Mavi Rakı    1.150,00 TL
450 lik Beylerbeyi Mavi Rakı    1.800,00 TL
35 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium    90,00 TL
70 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium    170,00 TL
100 lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium    229,00 TL

Mercan Rakı fiyatları

35 lik Mercan Rakı    74,00 TL
70 lik Mercan Rakı    148,00 TL

Anadolu Boğma Rakı fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı    97,00 TL
70 lik Anadolu Boğma Rakı    179,00 TL

Saki Rakı fiyatları

70 lik Saki Rakı    167,00 TL
70 lik Saki Rakı Gold Serisi    198,00 TL
70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm    235,00 TL

Ata Rakı fiyatları

35 lik Ata Rakı    78,00 TL
70 lik Ata Rakı    147,00 TL
100 lük Ata Rakı    200,00 TL

Civan Rakı fiyatları

35 lik Civan Rakı    70,00 TL
70 lik Civan Rakı    127,00 TL

Abbas Rakı fiyatları

100 lük Abbas Rakı    188,00 TL

Topkapı Mir Rakı fiyatları

35 lik Topkapı Mir Rakı    97,00 TL
70 lik Topkapı Mir Rakı    182,00 TL

2022 yılında rakı almak isteyen vatandaşlar, bu ücretleri ödemek durumunda. En ucuz rakı, 35’lik Civan Rakı olarak göze çarpıyor. Bu rakının fiyatı, 70 lira. En çok tercih edilen Yeni Rakı ve Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz fiyatlar, 92 ve 96 lira olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 21.03.2022 12:28
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