2022 Rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı, Tekirdağ, Efe, Burgaz, Civan Güncel rakı markaları ve fiyatları

Türkiye’de en çok tüketilen alkol ürünlerinden bir tanesi de rakı. Rakının 2022 senesinde ne kadar olacağı da belli oldu. Vergi oranı oldukça yüksek olan alkol ürünlerinden, yaklaşık yüzde 75 vergi alınıyor. Bu da alkol ürünlerinin fiyatının oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu ürünlerden bir tanesi de, vatandaşın sıklıkla tercih ettiği rakı. Rakıda da vergi oranı bir hayli yüksek.

Yüzde 75 seviyesinde vergi alınan rakının fiyatları, iyice artmış durumda. En çok tercih edilen rakılardan biri olan Yeni Rakı’nın fiyatı 92-370 TL arasında değişmektedir. Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz rakı 96 TL.

İşte her markanın rakı fiyatları...

Yeni Rakı fiyatları

35 lik Yeni Rakı (Küçük) 92,00 TL

50 lik Yeni Rakı 129,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük) 175,00 TL

100 lük Yeni Rakı 249,00 TL

150 lik Yeni Rakı 370,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri 100,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri 137,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri 190,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri 257,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 109,00 TL

50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 151,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 210,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi 115,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi 225,00 TL

35 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 119,00 TL

70 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 230,00 TL

Efe Rakı fiyatları

35 lik Efe Rakı (Klasik) 84,90 TL

50 lik Efe Rakı (Klasik) 117,90 TL

70 lik Efe Rakı (Klasik) 164,90 TL

100 lük Efe Rakı (Klasik) 234,90 TL

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 99,90 TL

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 139,90 TL

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 192,90 TL

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 262,90 TL

35 lik Efe Rakı Göbek 124,50 TL

70 lik Efe Rakı Göbek 229,50 TL

35 lik Efe Rakı Gold Efe 104,90 TL

50 lik Efe Rakı Gold Efe 142,90 TL

70 lik Efe Rakı Gold Efe 197,50 TL

100 lük Efe Rakı Gold Efe 268,90 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 119,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 225,00 TL

35 lik Efe Rakı 3 Distile 121,00 TL

70 lik Efe Rakı 3 Distile 222,50 TL

70 lik Efe Organik Rakı 157,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık 435,00 TL

35 lik Efe Rakı Geleneksel 95,00 TL

70 lik Efe Rakı Geleneksel 185,00 TL

100 lük Efe Rakı Geleneksel 249,50 TL

35 lik Efe Rakı Tek İmbik 104,90 TL

70 lik Efe Rakı Tek İmbik 199,90 TL

100 lük Efe Rakı Tek İmbik 273,90 TL

Tekirdağ Rakı fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakısı 96,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı 136,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı 189,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı 259,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 100,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 196,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 105,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 143,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 198,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 269,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 110,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 215,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 152,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 255,00 TL

Altınbaş Rakı Fiyatı

70 lik Altınbaş Rakı 226,00 TL

İzmir Rakısı fiyatları

35 lik İzmir Rakısı 85,00 TL

50 lik İzmir Rakısı 119,00 TL

70 lik İzmir Rakısı 165,00 TL



2022 Migros güncel Rakı fiyatları

Kulüp Rakısı fiyatları

100 lük İzmir Rakısı 234,00 TL35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 87,00 TL50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 123,00 TL70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 171,00 TL100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm 239,00 TL35 lik İzmir Rakısı Göbek 100,00 TL70 lik İzmir Rakısı Göbek 191,00 TL70 lik İzmir Herdem Sakızlı 229,00 TL

35 lik Kulüp Rakı 111,00 TL

70 lik Kulüp Rakı 207,00 TL

70 lik Kulüp Rakısı Özel Seri (90. Yıl) 1.334,00 TL

Civan Rakı fiyatları

35 lik Civan Rakı 70,00 TL

70 lik Civan Rakı 138,00 TL

Tayfa Rakı fiyatları

35 lik Tayfa Rakı 75,00 TL

50 lik Tayfa Rakı 106,00 TL

70 lik Tayfa Rakı 147,00 TL

100 lük Tayfa Rakı 209,00 TL

Daim Rakı fiyatları

35 lik Daim Rakı 43,00 TL

Çilingir Rakı fiyatları

35 lik Çilingir Rakı 73,50 TL

70 lik Çilingir Rakı 140,90 TL

100 lük Çilingir Rakı 198,90 TL

35 lik Çilingir Xtra Rakı 82,00 TL

70 lik Çilingir Xtra Rakı 164,50 TL

100 lük Çilingir Xtra Rakı 220,00 TL

35 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı 83,50 TL

70 lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı 166,90 TL

Burgaz Rakı fiyatları

35 lik Burgaz Göbek Rakısı 99,00 TL

50 lik Burgaz Göbek Rakısı 133,00 TL

70 lik Burgaz Göbek Rakısı 182,50 TL

100 lük Burgaz Göbek Rakısı 240,00 TL

35 lik Burgaz Klasik Rakı 88,00 TL

70 lik Burgaz Klasik Rakı 167,00 TL

100 lük Burgaz Klasik Rakı 230,00 TL

35 lik Burgaz Export Rakı 85,00 TL

50 lik Burgaz Export Rakı 115,00 TL

70 lik Burgaz Export Rakı 155,00 TL

100 lük Burgaz Export Rakı 220,00 TL

Beylerbeyi Rakı fiyatları

35 lik Beylerbeyi Rezerv 104,00 TL

50 lik Beylerbeyi Rezerv 143,00 TL

70 lik Beylerbeyi Rezerv 194,00 TL

100 lük Beylerbeyi Rezerv 259,00 TL

35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 124,00 TL

50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 169,00 TL

70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 229,00 TL

100 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı 299,00 TL

300 lük Beylerbeyi Göbek Rakısı 1.550,00 TL

450 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı 2.100,00 TL

35 lik Beylerbeyi Mavi Rakı 99,00 TL

50 lik Beylerbeyi Mavi Rakı 137,00 TL

70 lik Beylerbeyi Mavi Rakı 189,00 TL

100 lük Beylerbeyi Mavi Rakı 247,00 TL

300 lük Beylerbeyi Mavi Rakı 1.150,00 TL

450 lik Beylerbeyi Mavi Rakı 1.800,00 TL

35 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium 90,00 TL

70 lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium 170,00 TL

100 lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium 229,00 TL

Mercan Rakı fiyatları

35 lik Mercan Rakı 74,00 TL

70 lik Mercan Rakı 148,00 TL

Anadolu Boğma Rakı fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı 97,00 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı 179,00 TL

Saki Rakı fiyatları

70 lik Saki Rakı 167,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Serisi 198,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm 235,00 TL

Ata Rakı fiyatları

35 lik Ata Rakı 78,00 TL

70 lik Ata Rakı 147,00 TL

100 lük Ata Rakı 200,00 TL

Civan Rakı fiyatları

35 lik Civan Rakı 70,00 TL

70 lik Civan Rakı 127,00 TL

Abbas Rakı fiyatları

100 lük Abbas Rakı 188,00 TL

Topkapı Mir Rakı fiyatları

35 lik Topkapı Mir Rakı 97,00 TL

70 lik Topkapı Mir Rakı 182,00 TL

2022 yılında rakı almak isteyen vatandaşlar, bu ücretleri ödemek durumunda. En ucuz rakı, 35’lik Civan Rakı olarak göze çarpıyor. Bu rakının fiyatı, 70 lira. En çok tercih edilen Yeni Rakı ve Tekirdağ Rakı’da ise en ucuz fiyatlar, 92 ve 96 lira olarak belirlendi.