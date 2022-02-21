2022 En ilginç ve popüler kafe isimleri neler? İşte en ilginç ve en popüler kafe isimleri...

Herkesin hayali olan kafe açmanın en başında da açılacak olan mekanın ismi oldukça önemlidir. Siz değerli okurlarımız için sizlere hazırladığımız en popüler kafe isimlerini sizlere aktarıyoruz.

En popüler ve ilginç kafe isimleri neler?

Sizde kafe açmak istiyorsunuz ancak açacağını kafenin isminin ne olacağını bulamıyor musunuz? Sizlere yardımcı olmak için buradayız. Enteresan, nostaljik, komik, yaratıcı, ilgi çekici veya yabancı kafe isimleri her daim insanların dikkatlerini çekmektedir. Bu sıfatlara uygun olarak isim bulmanı bir müşteri portföyü elde etmenizde oldukça önemlidir. Ancak isim belirlerken, bu ismin kanunlara da uygun olmasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemiz insanları bu anlamda oldukça yaratıcı diyebiliriz. Bizde siz değerli okurlarımız için kafenize koyabileceğiniz isimleri ve yapacağını bütün menü tasarımlarını araştırarak sizlere aktarmaya çalıştık.

Cafe ismi arayanlar bu yöntemleri deneyebilir!

Yeni açılacak olan işletmeye bir ad bulmak, işletmeyi kurmaktan daha da zordur. İhtiyaç duyulan finansal kaynağı banka kredileri veya KOSGEB sayesinde sağlayarak kafe açabilmeniz mümkün. Fakat fikir aşaması girişimin olmazsa olmazlarındandır. Bazı kişilerin aklına, bir kafe açşam kızımın veya oğlumun adını koyarım, ortaklarımla baş harflerimi birleştiririm ya da soyadım olabilir gibi fikirler gelebilir. Fakat müşterileri Cafeye çekmek için reklam broşürleri bastırılmalı, indirim kampanyaları yapılmalıdır. Yani bir şekilde o müşteriyi işletmeye çekmek gerekiyor. Bu aşamada da kendinizi bir girişimci olarak değil de, müşterinin yerine koymak gereklidir. Check-in yapacaksanız, bulunulan ortamın tabiri caizse afilli olması lazım. Bunun için sizlere en iyi yöntem ve isimleri hazırladık.

İsim belirlemek Kafe sahipleri için oldukça zorlu bir süreçtir. Küçük bir kafe açtığınızı düşünün ve o kadar çok müşteriye sahip oldunuz kişi artık zamanla işletmenizi büyütmek istiyorsunuz. Bu aşamada isim değişikliği yaparsanız, müşterilerinizin aynı şahsın orayı işlettiğini düşünmemelerine neden olursunuz. Bundan dolayı işletmenizin adının uzun vadede hedeflerinizi karşılayacak bir isme sahip olması gereklidir. İşte size birkaç maddede kafenize isim belirlerken uymanız gereken ve dikkate almanız gereken kuralları açıklayalım. Öncelikle;

İşletmenizin adının etnik ayrıma sebep olmamasına dikkat emeniz gerekli. Ülkemizde yer alan yabancıları hedef alan veya ırk ayrımı yapan, yada kendi milli değerlerinizi ön plana çıkaran kafe isimleri müşterileriniz akıllarında olumsuz düşünceler yaratabilir. Zaten içerisinde Türk vb. kavramlar geçen isimler ancak Bakanlar Kurulu kararları ile konulabilir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kurum ve Kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar çerçevesinde işletme isimlerinin ancak ve ancak %25’i yabancı olabilmektedir. Bunun yanı sıra yabancı kelimenin puntosunun Türkçe kelimelerden yine %25 oranda küçük olması gereklidir.

İsme göre tabela yaptırılırken de uyulması gereken kurallar bulunmaktadır. Yazı ve yazının zemin rengi kullanım amacına göre belirlenir. Bunun yanı sıra malzemelerin de dayanıklı olması gereklidir. Temizlenebilir, plastik, cam, saç levha gibi malzemelerden yapılması gerekir.

Yazı ve logo dışında tabelalarda hiçbir işaret bulunmamalı ve ışıklandırma ile süslenmemelidir.

Alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeleri çağrıştıracak ifadelere yer verilmemesi gereklidir. Bununla beraber engelli, çocuk, bebek ve hastaları çağrıştıran isimler verilmemelidir.



Kafenin ismi akılda kalıcı ve telaffuzu kolay olmalıdır.

İsim belirleme aşamasında hangi kitleye yönelik hitap edeceğinizi belirlemeniz gereklidir. Kafenizin ismini buna göre belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Kafenizin konumuna da bu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Müşteri çekmeniz için mekanınızın işlek bir yerde olması lazım ki kitlenin dikkatini çekebilsin. Kafenizde açık alanında olması müşterilerinizin sigara içmelerine uygun olsun. Müşteri çekebilmek için izlenecek bir diğer yol ise kampanyalar düzenleyerek onları mekanınıza çekmek. Öneğin; bir kahve ve bir waffle 20 TL! yada yeni lezzetlerle ilgili bir kampany düzenleyerek kahve yanında ikramlarda bulunarak kitlenizi memnun edebilirsiniz.. Kampanyalar müşteriler tarafından hoş karşılanarak onları memnun edecektir. Bir de kafenizin hedef kitlesini belirlemenizin ardından dekorasyon konusu da oldukça önemlidir. Öneğin genç ve öğrencilere yönelik mekanlar renkli olmalı, orta yaşlılara hitap edenler içinse cafeler daha klasik ya da nostaljik bir ortamdan oluşmalıdır.

Cafe açarken izlenilmesi gereken yollar!

Yeni açacağınız kafenin ismini belirlemenizin ardından diğer adım kurulum aşaması, bu aşamada dikkat etmeniz gereken birçok nokta bulunuyor. İlk olarak iyi bir mekan belirlemeniz gerekiyor. Cafenizin işlek bir caddede olması, park sorunu olmaması, nezih ve kaliteli bir yer olması gerekiyor. Bunların yanı sıra mekanın kirası da önemlidir. Yeni açılan bir yerden ilk aylarda kar etmek oldukça zordur. Bu durumda da KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeniz mümkündür.

Cafe için pek çok gerekli malzeme vardır. Bu malzemeleri temin etmeniz gereklidir. Dekorasyon konusunda kendiniz yapamıyorsanız bile bu işi yapan bir çok şirket bulunuyor onlarla ortak fikir alarak dekorasyonunuzu yapabilirsiniz. Bunlarla beraber tabak ve fincanların üzerine kendi kafenizin ismini yazdırmanız da oldukça önemli detaylardandır. Müşterilerinizin sosyal medyadan ulaşabilmesi de önemlidir. İnstagram, Facebook, Twitter, Swarm gibi sosyal mecralarda da yer alarak sık sık paylaşımlar yapmanız ve paylaşımlarınızın yorumlarını açmanız herkesin ilgisini çekebilir.

Kurulum aşaması tamamlandıktan sonra faaliyete geçmek için resmi kurumlardan da izin almak gerekiyor. Cafe açmak için nereye başvurulacağını ve gereken evrakların neler olduğunu araştıranlara cevabımız ise, belediyeden öncelikle ruhsat almanız gerekiyor. Vergi dairesine giderek vergi levhası almalı ve ilgilim esnaf odasına kaydınızı yaptırmanız gereklidir. Daha sonra muhasebeciniz ile tüm giderleri ve kafe bilgilerini paylaşarak kurumsallaşmalısınız. Fiyat politikanızı belirleyerek tabi ki fiyatlar bulunduğunuz konuma göre değişecektir. Öneğin; Nişantaşı’nda yer alan bir kafedeki 1 bardak çayın fiyatıyla Anadolu’nun herhangi bir şehrinde yer alan kafenin çayının fiyatı elbette aynı olmayacaktır. Bundan dolayı bulunulan yerdeki kitleye göre fiyat politikanızı belirlemelisiniz. Bütün izinlerin alınmasının ardından faaliyete geçebilirsiniz.

Gereken finansman kaynağı içinde bankaların kredilerinden veya KOSGEB’de ilgili nace kodları ile destekler alabilirsiniz. Bu KOSGEB nace kodları ( 56 Yiyecek ve İçecek hizmeti faaliyetleri 50 bin TL hibe 100 bin TL kredi desteğinden bir iş planı hazırlayarak yararlanabilirsiniz. İŞ planınızı hazırlayarak KOSGEB kredisi alabilmeniz mümkün. Bunun yanı sıra önek iş planlarını da inceleyerek fikir sahibi olmanı gerekiyor. KOSGEB hibesi yada kredisinden yararlanmak işletmenizi oturtana kadar giderlerinizi ve kiranızı ödemekte size yararlı olacaktır. Destekle ilgili bilgileri inceleyerek başvuru için web sitesi üzerinden yada size en yakın KOSGEB binasından başvuru sağlayabilir ve işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bütün bu kısımların ardından enteresan, ilgi çekici, nostaljik isimler ise aşağıda yer alıyor.

Yaratıcı nostaljik ve enteresan Cafe isimleri!

Kafenizin adını gören herkes vay bee isme bak diyebilsin.

Biraz havalı olması da iyi olacak.

Böyle bir isme sahip kafe olmamalı tamamen orijinal bir adı olmalı.

Yer bildirimi yapmak için uygun olmalı.

Müşteriler tabelanın önünde fotoğraf çekilebilmeli.

Kafe Tabela önekleri!

Kafenizin tabelasını standartlara uygun olarak reklam firmalarına yaptırmanız mümkün. Bunun yanı sıra menülerinizin detaylarının olmasına da dikkat edin. Müşterilerin en dikkat ettiği konu ürünlerin fiyatları olmaktadır. Menülerinizi 3 boyutlu yaparak müşterilin dikkatini daha da çekebilirsiniz.

Enteresan menü tasarım önekleri!