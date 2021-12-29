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2022 Damga vergisi güncel oranlar ve hesaplamalar

Yaşantımızda yer alan vergiler kanun gereğince her yıl değişen oran ve tutarlar güncellenerek hesaplanmaktadır. Damga vergisi nedir? 2021 yılı damga vergisi oranları? Damga vergisi hesaplama nasıl yapılmaktadır? Damga vergisi konuları nelerdir? Bütün merak edilen sorularınızın cevapları haberimizde yer almaktadır. Damga vergisi ile ilgili merak ettikleriniz detaylı bir şekilde haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:03
2022 Damga vergisi güncel oranlar ve hesaplamalar
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Damga vergisi oranları ve hesaplama

Hayatımızda yeri olan vergiler, her yıl güncellenerek vergi kanun gereğince tutarlar ve oranlar hesaplanmaktadır. 

Damga vergisi nedir?

Resmi kuruluşlar ile beraber yapılan kontrat, anlaşma, sözleşme, işlemlerde vergi kesintisine denilir. Kağıtlar imzalandığı andan itibaren kişi vergi mükellefi olmaya başlar ve  belirlenen tutarlarda ödemek zorundadır. 1048 kodu ile 5035 sayılı damga vergisi kanunu gereğince ödemeler yapılmaktadır. Karşılıklı imzalanan sözleşmeler sonrasında vergi doğar. 

Damga vergisi sorumlusu

Vergiye tabi olan evraklar imza ile başlamaktadır. Devlet tarafından belirlenerek sorumluluk alan kişiler belirlenen gün ve tarihlerde ödeme yapmaları ile yükümlüdür. Eğer ödenme yapılmadığı taktirde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Vergi mükellefleri:

-Resmi kurumlar vatandaşlar arasında yapılırsa eğer mükellef kişinin ta kendisidir. 

-Yapılan işlemlerde karşılıklı aranıyorsa ise müteselsil söz konusu olmaktadır. Ödenmediği durumlarda herhangi birinden ödeme alınmaktadır.

-Anonim şirketlerle yapılan işlemlerde yükümlülük şirketlere aittir. 

-Yurtdışında konsolosluk ve elçiliklerde düzenlenen belgeler, Türkiye’de ise resmi dairelerde yapılan ciro, devir işlemleri yapan kişiler tarafından damga vergisi ödenmektedir. 

Damga vergisi konuları

2021 yılı için;

*Belli parayı ihtiva eden kayıtlar

*Gümrük idareleri, belediye ve il özel idarelerine verilenler

*Kira, abonelik, satış sözleşmesi vb.

*Muhtasar ve prim hizmet

*Mazbata ve kararlar

*SGK’ya verilen sigorta prim bildirgeleri

*Ticari ilişkilerde kullanılan kağıtlar, bilanço, gelir tabloları

*Verilen yıllık gelir, kurumlar, KDV, Muhtasar beyannameleri

*Diğer kâğıt ve makbuzlar

Damga vergisi ne zaman ödenir?

Vergi dairelerine ya da  anlaşmalı olan  bankalara nakit ödeme yapılmaktadır. Belirlenen günlerde tutarlar Damga Vergisi Beyannamesi ile beyan edilmektedir. Beyanname;

-Belgeler makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Devamlı vergi mükellefi olmayan kişi için, kesinti yapılacak belgelerde verilen beyannamelerin tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmektedir.

-Makbuz karşılığı ödenmesi gereken belgelerde, devamlı vergi mükellefi bulunanlar için izleyen ayın 23.günü akşamı bildirilerek, 26. Gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Damga vergisi ödemeleri nereye ödenmektedir?

*Vergi dairesine şahsi olarak giderek ödenebilir.

*Anlaşma yapılan bankalar aracılığı ile ödenebilir. 

*İnteraktif vergi dairesine giriş yaparak tahakkuk eden ödenebilir. 

Damga vergisi oranları ve üst dilim 2021

Resmi gazetede yayımlanan 65.Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre belirlenen oranlar günceller; Damga Vergisi üst sınırı 2021 yılı için en son  3.534.679,90 TL olarak güncellenmiştir. 

Verilen gelir, kurumlar, Muhtasar ve diğer beyannameler için damga vergisi:

*Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 47,60 TL

*Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10 TL

*Gümrük idarelerine verilen beyannameleri 129,80 TL

*Kurumlar vergisi beyannameleri 129,80 TL

*Katma değer vergisi beyannameleri 64,10 TL

*Muhtasar beyannameleri 64,10 TL

*Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 76,00 TL

*Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL

*Yıllık gelir vergisi beyannameleri 97,20 TL

Sözleşme Damga vergisi hesaplama

Maktu,imzalanan kontratlar için tutar belli değilse eğer belli bir miktar yazıyor ise  nispi ücret alınmaktadır. Brüt kazanç vergi oranı ile çarpılır ve ödenecek tutarı  böylelikle bulunur. Öneğimiz  10 bin TL üzerinden hesaplanmaktadır. 

Teminat, rehin senetlerinde damga vergisi kesintisi: 10.000 x 0,00948= 94 TL 48 kuruş

Kefilsiz kira sözleşmesi damga vergisi ödemeleri: yıllık kira bedeli üzerinden 10.000 TL x %1,89 = 18,90 TL

İkinci el araç satış ve devir işlemleri 10.000 TL x %1,89= 18,90 TL 

 

 


Son Güncelleme: 29.12.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Damga VergisiOranTutar
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