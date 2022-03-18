2022 Çeyiz Parası Ne Kadar Oldu? Çeyiz Parasına Nasıl Başvuru Yapılır? Çeyiz Parasını Kimler Alabilir?

Recep Tayyip Erdoğan hükûmetleri ile birlikte Türkiye’de devletin evlilik ve nüfus politikası taban tabana değişti. Hükûmet, evlilik ve çok çocuk sahibi olmayı teşvik etti. Ve vatandaşların bu teşvike katılımı için çeşitli özendirici önlemler aldı. Alınan bu önlemlerin arasında herkesi ilgilendiren ve halk arasında “Çeyiz Parası” olarak bilinen Evlenme Ödeneği’ni hayata geçirdi. Evlenecek çiftler için destek mahiyetinde olan bu ödenek ile ev içinde kullanıma acil ihtiyaç olan beyaz eşya ve oturma gruplarının alımında ciddi oranda katkı sağlıyor.

Bu ödenek, bireylerin yaşamında sadece bir defaya mahsus ödeniyor. Bunun sebebinin de boşanmaların önüne geçmek ve ödeneği istismara kapatmaktır. Alınan bu önlem sayesinde evlilik Ödeneği istismara tamamen kapalı hale getirilmiş bulunuyor.

Çeyiz parasını kimler alabilir?

Öncelikle çeyiz parası veya Evlenme Ödeneği almaya hak kazananlar ile ilgili belirli bir sınırlama getirilmiş bulunuyor. Konu ile ilgili yayımlanan genelgeye göre devlet tarafından yetim aylığı alan her vatandaşa evlilik öncesi çeyiz parası ödemesi yapılıyor. Ancak bu ödeneği alabilmek için öncelikle ilgili kurumlara gerekli başvuruları eksiksiz yapmak gerekiyor.

Evlilik öncesi tek seferde toptan ödenen bu para ile yetim aylığı alan kişi düğün hazırlıklarını yapabilir. Bu arada ödenecek miktar, kişinin aldığı maaşın 12 ile 14 katına kadar çıkıyor.

2022 Çeyiz Parası Nasıl Hesaplanıyor?

Evlenme Ödeneği, yetim maaşı alan her kadının aylığı üzerinden ve 4A ya da 4B sigorta prosedürü üzerinden maaş alanların 14 ve 14 maaşıyla çarparak ödeniyor.

Öneğin bir yetim kızın aylık 500 Türk Lirası maaş aldığını hesaplayalım. 500 tl maaşı 4C sigorta sistemi üzerinden ize 6000 lira Evlilik Ödeneği alır. 4A ya da 4B sistemine göre maaş alan yetim kızlara ise 12 bin Türk Lirası çeyiz parası ödemesi yapılıyor.

Evlilik Ödemesi başvurusu yaptığınızda alacağınız para, size verilen maaşın ek ödemesiz hali üzerinden yapılır. Bu yüzden elinize geçen para ile Evlilik Ödeneği’nin 12 katını hesaplamayın. Aldığınız paranın bir kısmı ek ödeneklerdir. Sadece maaş ise 4C’de 500 liradır.

Neden Çeyiz Parası Veriliyor?

Türkiye’de yetim maaşı alan kız çocukların evlendiklerinde maaşları kesiliyor. Bu yüzden devlet, yetim çocuğun bir anda parasız kalmaması için bu tür bir sosyal adaptasyon programı çerçevesinde bu çocuklarımıza toplu yardım yaparak hayata tutunmada yardımcı oluyor.

Yapılan çeyiz parası yardımı, bazı durumlarda 24 aya kadar hesaplanır. Bu yüzden başvuru esnasında sizden istenen belgelerin tamamını eksiksiz yatırmanız halinde bu hakkınızdan mahrum bırakılmazsınız. Öneğin, 6000 lira Evlilik Ödeneği yerine 12 000 lira almış olursunuz.

Çeyiz Parasını Kimler Alabilir?

Şimdi esas sorunun cevabına gelelim. Evlilik Ödeneği hakkına kim sahiptir ve kimler bu haktan faydalanabilir?

Evlenmeye karar vermiş ve bu yolda ilk adımı atmış yetim kızlarımız eğer, 4/A (SSK) ya da 4/B (Bağ-Kur)’dan maaş alıyorlarsa, aldıkları maaşın 24 katına kadar Evlilik Ödeneği alabiliyorlar.

Ancak evlenen kızın yetim maaşı 4/C (Emekli Sandığı) tarafından veriliyorsa Evlilik Ödeneğini aldığı aylık maaşın 12 iki katı oranında alabilir.

Çeyiz parasını almanın şartı şunlardır:

Yetim aylığı alan kişinin Kadın olması gerekiyor. Erkek yetimler bu haktan faydalanamıyorlar.

Yetim aylığını almaya hak kazanmış olması gerekiyor. Bu aylığı almayan yetimler Evlilik Ödemesinden faydalanamıyorlar.

Evleneceğine dair belgeleri hazırlaması gerekiyor.

Ve ilk kez evlenmesi gerekiyor. İkinci, üçüncü ve diğer evliliklerde bu ödenek yapılmıyor.

Çalışan yetim kadınlara da Evlilik Ödeneği yapılmıyor.

Çeyiz Parasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Evlilik Ödeneği alabilmek için yetim maaşı alan kız çocukların bağlı bulundukları il veya ilçe müdürlüklerindeki kurumlara müracaat etmeleri gerekiyor. Öneğin, SGK’dan maaş alan SGK’ya, Bağ-Kur’dan maaş alan, Bağ-Kur’a başvuru yapması gerekiyor.

Evlilik Ödeneği başvurusu için şu belgeler aranıyor:

Evlenme cüzdanı

Kimlik

Başvuru yapılan kurumdan alınacak dilekçe.

Aylık aldığın ebeveyn, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa bağlı olunan SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılabilir.

Evlilik Ödeneğine müracat eden kadınlar, halihazırda çalışıyorlarsa, çalışmadan önceki aldıkları aylık üzerinden hesaplanarak bu destekten faydalanabilirler.