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2021Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet Kurban Bayramı tarihi

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı ne zaman kutlanacaktır? Müslümanların Allah' a yaklaşmak ve durumu olmayan kimselere yardım etmek amacıyla gerçekleştirdikleri kurban ibadetinin ve bayramının ne zaman yapılacağı merak edilmiştir.

11 Aralık 2020 Cuma 22:20
2021Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet Kurban Bayramı tarihi
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Kurban bayramı ne zaman olacak? Diyanet kurban bayramı tarihini açıkladı 2021

Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı tarihini merak etmektedir. Diyanet 2021 dini günler takvimini yayınlamıştır.

Geçen sene pandemi dolayısıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında geçirilen Kurban Bayramı’nın bu sene nasıl kutlanacağı merak edilmiştir.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAKTIR?

Kurban Bayramı’ nın arefesi 19 Temmuz 2021 gününe denk gelmektedir. 20 Temmuz bayramın ilk günü olup, son günü 23 Temmuz yani Cuma günü olmaktadır.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Allah’a yakınlaşmak anlamına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’ a yakın olmak ve O’nun rızasına ermek maksadıyla ibadet olarak, belirli şartları sağlayan hayvanı usule uyarak kesmeyi ifade etmektedir. Kurban bayramında kesilmiş olan kurbana udhiyye, hacda kesilmiş kurbana hedy denilmektedir.

Akli dengesi yerinde olan, özgür, mukim ve dini ölçüler gereğince zengin sayılan mümin, Allah rızasını kazanmak amacıyla kurbanını keserek hem Hakk’a yaklaşmakta hem de maddi durumu kötü olduğu için kurban ibadetini gerçekleştiremeyen kimselere yardım etmektedir. Kurban, Müslüman bir kimsenin tüm varlığını, gerektiği zaman Allah yolunda feda edebileceğinin nişanesidir.

Birçok mezhebe göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefi mezhebinde ise kurban vaciptir. Kurban, Müslüman toplumların belli bir simgesi olup dini hayatında önemli bir yere sahiptir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıDiyanet
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