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2021'de yeni polis alımı yapılacak mı?

POMEM adayları 28.dönem sınavı ne zaman olacağı merak etmektedirler. Polis olmak isteyen binlerce aday sınav tarihini kaçırmak istemediklerinden sınav zamanını takip etmektedirler. 28.dönem yeni polis alımları ne zaman olacak? POMEM sınavları ne zaman? Merak ettikleriniz her şey haberimizde yer almaktadır.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09
2021'de yeni polis alımı yapılacak mı?
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28.dönem POMEM sınavı ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından önlisans, lisans veya buna denk YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı YÖK mezunu olanlar 6.400 lisans, 1600 önlisans olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı olmuştu.

2021 yılında polis adayı olmak isteyen vatandaşlar ise yeni alımların ne zaman olacağını merak etmektedirler. 28.dönem POMEM sınavı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 

POMEM nedir?

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirir. Lisans mezunu olanların aranılan niteliklere sahip olanların girdikleri sınavlarda başarı göstermeleri gerekmektedir. 6 aydan az olmamak şartı ile eğitim verilmektedir. 

İstanbul (Anavutköy), Mersin, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Kırşehir, Trabzon, Konya (Ereğli), Erzincan olmak üzere 36 okulda eğitim vermektedir. 


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
PomemPolisSınav
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