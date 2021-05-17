2021'de yeni polis alımı yapılacak mı?

28.dönem POMEM sınavı ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından önlisans, lisans veya buna denk YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı YÖK mezunu olanlar 6.400 lisans, 1600 önlisans olmak üzere toplam 8000 öğrenci alımı olmuştu.

POMEM nedir?

2021 yılında polis adayı olmak isteyen vatandaşlar ise yeni alımların ne zaman olacağını merak etmektedirler. 28.dönem POMEM sınavı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirir. Lisans mezunu olanların aranılan niteliklere sahip olanların girdikleri sınavlarda başarı göstermeleri gerekmektedir. 6 aydan az olmamak şartı ile eğitim verilmektedir.

İstanbul (Anavutköy), Mersin, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Kırşehir, Trabzon, Konya (Ereğli), Erzincan olmak üzere 36 okulda eğitim vermektedir.