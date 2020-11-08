2021'de Trafik cezalarına yapılacak zam miktarları

2021 yılında trafik cezalarına yapılacak zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Ekim ayı enflasyon oranlarıyla 2021 yılında trafik cezalarında %9,11 zam söz konusu olacak.

Trafik cezalarına zam!

Yİ-ÜFE rakamları doğrultusunda belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre şekillenen zamlı ceza ücretleri,1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre 2021 yılında zamlı trafik cezaları şu şekilde olacak:

Emniyet kemeri takmama cezası 132 TL’den 144 TL’ye,

Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmanın cezası 288 TL’den 314 TL’ye,

Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşmanın cezası 598 TL’den 652 TL’ye,

Hız sınırını %50 aşmanın cezası 1.228 TL’den 1.340 TL’ye,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 TL’den 314 TL’ye,

Park cezasına uymama cezası 132 TL’den 144 TL’ye,

Direksiyon başında telefonla konuşmanın cezası 288 TL’den 314 TL’ye,

Araçtan dışarı bir şey atmanın cezası 132 TL’den 144 TL’ye,

Alkollü araç kullanmanın cezası 1.228 TL’den 1.340 TL’ye,

İkinci defa alkollü araç kullanmanın cezası 1.539 TL’den 1.679 TL’ye,

Üçüncü defa alkollü araç kullanmanın cezası 2.473 TL’den 2.698 TL’ye,

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmanın cezası 6.333 TL’den 6.910 TL’ye,

Trafikte makas atmanın cezası 1.228 TL’den 1.340 TL’ye,

Hurdaya çıkmış araç kullanmanın cezası 2.473 TL’den 2.698 TL’ye,

Araçta tescil belgesi bulundurmamanın cezası 112 TL’den 122 TL’ye,

Plaka gizlemenin cezası 505 TL’den 551 TL’ye,

Sahte plaka kullanmanın cezası 2.081 TL’den 2.270 TL’ye,

Araca yazı yazmak, resim ya da bayrak takmanın cezası 132 TL’den 144 TL’ye,

Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmanın cezası 288 TL’den 314 TL’ye,

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2.473 TL’den 2.698 TL’ye,

Ehliyetsiz bulundurmamanın cezası ise 288 TL’den 314 TL’ye yükselecek.