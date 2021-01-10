İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

2021'de kaç gün tatil olacak? 2021 yılı resmi tatil günleri!

2021 yılına girdiğimiz bu günlerde en çok merak edilen konu resmi tatil günleri oldu. Vatandaşların çoğu, 2021’de kaç gün tatil olacağını ve resmi tatil günlerinin ne zamana denk geldiğini araştırıyor. 2021 yılı resmi tatil günleri ile ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 14:55
2021'de kaç gün tatil olacak? 2021 yılı resmi tatil günleri!
Takip Et:

2021 yılının ilk günlerinde bu senenin resmi tatil günleri de netlik kazandı. Öncelik olarak çalışan kişileri yakından ilgilendiren resmi tatil günleriyle ilgili bilgiler, kısa zamanda en fazla aranan içerikler arasına girdi.

2021 yılında kaç gün tatil olacak?

Önce ki senelerde olduğu gibi 2021 yılı içinde de pek çok resmi tatil günü var. 2021 yılı için tatil planı yapmak ve erken fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden 2021 yılında hangi günlerde tatil olunacağını araştırmaya başladı. 2021 yılı ilk resmi tatil yılbaşından ertesi gün olan 1 Ocak’ta yapıldı, çalışan vatandaşlar 2021 yılındaki diğer tatil günleri ve toplam kaç gün tatil yapılacağını da araştırmaya başladılar.

2021 yılında resmi tatil yapacak olan vatandaşlar bu konuda çok şanslılar. Çalışan vatandaşlar bu sene içinde toplam 25 gün tatil yapacaklar. Yani bu da demek oluyor ki, yıl içinde toplam bir ay tatil olacak.

2021 yılı resmi tatil günleri  !

2021 yılı içinde resmi tatil günlerinde hafta sonları ile beraber toplam olarak 25 gün tatil yapacak olan çalışan vatandaşlar, şuan ki resmi günlere bakarak tatil planlarını yapabilecekler. Fakat, tatil günleri dikkate alınarak diğer günlerle birleştirilme ve tatil süresini uzatma gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağı 2021 yılı içinde netlik kazanacak.

2021 yılı resmi tatil günleri şu şekildedir:

  • 1 Ocak 2021 yılbaşı tatili- Cuma günü resmi tatil günü.
  • 23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı– Cuma günü resmi tatil günü. Hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışan vatandaşlar 3 gün tatil yapmış olacaklar.
  • 1 Mayısıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü– Cumartesi gününe denk  geliyor.
  • 19 Mayısıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.
  • 2021yılı  Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayısıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayısıs Çarşamba günü de yarım gün tatil ile birlikte çalışan vatandaşlar toplam olarak 3.5 gün tatil yapmış olacaklar.
  • 15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Perşembe gününe denk geliyor.
  • 2021 Kurban Bayramı – 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günlerine denk geliyor. Kurban Bayramı arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün tatil ile beraber çalışan vatandaşlar toplam olarak 4.5 gün tatil yapmış olacaklar.
  • 30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı – Pazartesi gününe denk geliyor.
  • 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı – Cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet bayramı öncesi 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil ile birlikte çalışan vatandaşlar toplam olarak 1.5 gün tatil yapmış olacaklar. Bu tatile hafta sonu iki günün de eklenmesiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı tatili 3.5 güne çıkmış oluyor.

2021 yılı içinde hafta sonları sayılmadığında 14 gün tam gün, 3 gün de yarım olmak üzere toplam olarak 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Bu günlere hafta sonları da eklendiğinde tatil zamanı daha çok uzamış oluyor.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021Resmi Tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia
Üniversiteli Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia
Normale dönüş yakın!
Normale dönüş yakın!
Bağcılar'da intihar etmek için pencereye çıkan genç, camda asılı kaldı
Bağcılar'da intihar etmek için pencereye çıkan genç, camda asılı kaldı
İki komşu arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 Ölü!
İki komşu arasındaki tartışmada kan döküldü: 1 Ölü!
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti!
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

Popüler Haberler

2021'de kaç gün tatil olacak? 2021 yılı resmi tatil günleri!
2021 yılı pandemi dönemi ihtiyaç sahiplerine yapılan devlet destekleri
Belediye memur özlük hakları nelerdir? Belediye memurları nasıl çalışır?
Merve Çağıran'ın yeni dizisi ve oyuncu kadrosu!
Bonkis dizisi başrol oyuncusu Deniz Tezuysal kimdir?
İlginç Bazı Olaylar dizisi başrol oyuncuları
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında açıklama yaptı
2021 yılında ekrana gelecek yeni diziler neler? 2021 yılı dizi listesi!
Mucize Doktor'da yüz nakli olacak kız kim? Bu karakteri hangi oyuncu canlandıracak?
Menajerimi Ara dizisinin son bölümünde çalan şarkı!
Gain TV nasıl ve nerden izlenir? Android ve IOS Gain TV APK indir izle
Star TV’de Fenerbahçe Winwin Kampanyası Ne Zaman Yayınlanacak? Ferit Şahenk Kampanyanın Yayınlanması İçin Acun Ilıcalı'dan İstekte Bulundu!
Misli canlı iddaa nedir? Canlı bahis nasıl oynanır? Ne zaman başlıyor?
Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre neden boşandılar? Gökhan Töre Esra Bilgiç'i aldattı mı?
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması günü geriye düşürür mü?
Whatsapp neden silinmeli? Whatsapp siliyoruz kampanyası neden çıktı? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul edilirse ne olur?
İş Kanunu'nun 25.maddesi nedir, neden önemlidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.