2021'de kaç gün tatil olacak? 2021 yılı resmi tatil günleri!

2021 yılının ilk günlerinde bu senenin resmi tatil günleri de netlik kazandı. Öncelik olarak çalışan kişileri yakından ilgilendiren resmi tatil günleriyle ilgili bilgiler, kısa zamanda en fazla aranan içerikler arasına girdi.

2021 yılında kaç gün tatil olacak?

Önce ki senelerde olduğu gibi 2021 yılı içinde de pek çok resmi tatil günü var. 2021 yılı için tatil planı yapmak ve erken fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden 2021 yılında hangi günlerde tatil olunacağını araştırmaya başladı. 2021 yılı ilk resmi tatil yılbaşından ertesi gün olan 1 Ocak’ta yapıldı, çalışan vatandaşlar 2021 yılındaki diğer tatil günleri ve toplam kaç gün tatil yapılacağını da araştırmaya başladılar.

2021 yılında resmi tatil yapacak olan vatandaşlar bu konuda çok şanslılar. Çalışan vatandaşlar bu sene içinde toplam 25 gün tatil yapacaklar. Yani bu da demek oluyor ki, yıl içinde toplam bir ay tatil olacak.

2021 yılı resmi tatil günleri !

2021 yılı içinde resmi tatil günlerinde hafta sonları ile beraber toplam olarak 25 gün tatil yapacak olan çalışan vatandaşlar, şuan ki resmi günlere bakarak tatil planlarını yapabilecekler. Fakat, tatil günleri dikkate alınarak diğer günlerle birleştirilme ve tatil süresini uzatma gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağı 2021 yılı içinde netlik kazanacak.

2021 yılı resmi tatil günleri şu şekildedir:

1 Ocak 2021 yılbaşı tatili- Cuma günü resmi tatil günü.

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı– Cuma günü resmi tatil günü. Hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışan vatandaşlar 3 gün tatil yapmış olacaklar.

1 Mayısıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü– Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayısıs 2021 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı- Çarşamba gününe denk geliyor.

2021yılı Ramazan Bayramı– 13-14-15 Mayısıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayısıs Çarşamba günü de yarım gün tatil ile birlikte çalışan vatandaşlar toplam olarak 3.5 gün tatil yapmış olacaklar.

15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı – 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günlerine denk geliyor. Kurban Bayramı arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi günü yarım gün tatil ile beraber çalışan vatandaşlar toplam olarak 4.5 gün tatil yapmış olacaklar.

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı – Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı – Cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyet bayramı öncesi 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil ile birlikte çalışan vatandaşlar toplam olarak 1.5 gün tatil yapmış olacaklar. Bu tatile hafta sonu iki günün de eklenmesiyle birlikte Cumhuriyet Bayramı tatili 3.5 güne çıkmış oluyor.

2021 yılı içinde hafta sonları sayılmadığında 14 gün tam gün, 3 gün de yarım olmak üzere toplam olarak 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Bu günlere hafta sonları da eklendiğinde tatil zamanı daha çok uzamış oluyor.