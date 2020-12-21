2021’de bekçi alınacak mı? 2021 EGM bekçi alımları ne zaman başlayacak?

2019 yılında bekçi alımları çok fazla olmuştu. Ancak 2020 yılında tam tersi olarak yalnızca İstanbul için 400 adet bekçi alımı yapıldı. Bu 400 bekçi alımı sınav sürecine ise Aralık ayının son haftası başlanacak. Bekçi olma hayali kuran adaylar da umutlarını 2021 yılına bırakmış durumunda.

Bakan Soylu sayı belirtti

Alımlar ile ilgili en yetkili kişi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı içinde 11 bin bekçi alımı yapılabileceğini şu sözler ile işaret etti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda 1500 bekçi açığımız mevcut. Ancak kadro tahsis edilir ise o zaman 10 bin kadar daha alım yapabiliriz.” Dedi.

2021 yılında alımlar ne zaman yapılacak?

Yeni yılda yapılacak olan bekçi alımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Yeni yapılacak alımların şuan devam eden 400 bekçi alım sürecinin tamamlanmasından sonra başlaması bekleniyor. Ayrıca alımlarda yaş ile askerlik şartlarında da bir değişiklik yapılması şuan için beklenmiyor.