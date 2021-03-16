2021Berat Kandili ne zaman? Berat kandilinde oruç tutulur mu?

Üç aylara girmemiz ile önce Regaip ile Miraç sonrasında ise Berat Kandili yaşanacak ve üç aylarda yer alan kandiller tamamlanmış olacak. Arapça anlamı temize çıkmak olan Berat, İslam dinine göre bereketli ve feyizli bir gece olması sebebi ile Mübarek Gece; günahların affedilmesi ve kulların temize çıkması sebebi ile de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmalarından dolayı da Rahmet Gecesi gibi isimler de almıştır.

2021 Berat Kandili hangi tarihe denk geliyor?

Şubat ayının on dördüncü gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu yıl 27 Mart Cumartesi gününe denk gelmekte.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylarda oruç tutma konusunda verilen bilgiler şu şekildedir;

“Toplumda üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” diye dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayı içinde oruç tutulması farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ile Şaban ayları içinde de; Hz. Peygamberin (s.a.s) diğer aylara göre daha çok nafile orucu tuttuğu, fakat Ramazan ayı haricinde hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu doğrultuda, Recep ile Şaban aylarının aralıksız şekilde oruçlu geçirilmesinin dini bir kaynağı bulunmamakta. Kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği kadar bu aylar içinde dilediğince nafile oruç tutabilir.”