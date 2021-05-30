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2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?

Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade ayı için Diyanet açıklama yaptı. Kurban ayı olarak bilinen Zilhicce ’den bir önceki ay olarak bilinirken vatandaşlar 2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Zilkade ayı için bilinmesi gereken ayrıntılar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 15:58
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
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Zilhicce ayı yani kurban ibadetine sayılı günler kala olan son ay olarak bilinirken Zilkade ayı da hicri takvimde yer alan aylardan biridir. İslam alem için önemli olan bu ay Zilkade, Zilhicce’nin yaklaştığı müjdesini verirken vatandaşlar 2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir? sorularının yanıtlarını arıyor.

Zilkade ayı ne zaman?

Diyanet Zilkade ayı için açıklama yapmıştı. Buna göre Zilkade ayı Hicri takvimde yer alan aylardan biri olurken 2021 yılı Zilkade ayı 11 Haziran 2021 Cuma günü başlayacak. 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü ise Zilkade ayının son günü olacak. Bu ayın sona ermesinin ardından da kurban ayı olan Zilhicce ayı 11 Temmuz’da başlayacak.

Zilkade ayı önemi nedir?

Zilkade ayı önemi Haram ayların ilki olarak bilinen Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın kanından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71)

Rivayetleri doğruluma imkanı bulunmamaktadır.

İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242).

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 15:58
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