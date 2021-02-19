2021 yılında yoklama kaçağı, asker kaçağı ve bakaya kalanlar için af çıkacak mı?

Yeni askerlik sistemi ile birlikte, üniversite öğrenimi gören veya diğer sebeplerden dolayı askerlik yapma görevini erteletme yaşı yani tecil ettirme yaşı aşağı çekilmiştir. Bildiğimiz gibi yoklama kaçağı olan ve bakaya kalmış olan bireylerin bedelli askerlik başvurusu yapmaları kabul edilmemektedir.

Af çıkacak mı?

Bedelli askerlik hizmetini kalıcı yapan yasa ile birlikte lise ve lise dengindeki okul öğrencileri için 29 olan tecil yaşı 22’ye düşürülmüştür. Bu yasanın değiştiğinden haberi olmayan gençler yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmüştür. 2021 yılı yoklama kaçağı olan bireyler için bedelli affı ile alakalı bir bilgi verilmemiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'af çalışmamız yok' diyerek bedelli affı olacak mı olmayacak mı tartışmalarının sonunu getirmiştir. Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi yeni bir kanun oluşturuldu, 1927'de çıkarılan kanun delik deşik olmuştu. Bir bütünlük olsun, bir adalet olsun, bir eşitlik olsun diye tüm partilerimizi de ziyaret etmek suretiyle teferruatlı bir çalışmadan sonra bir kanun gerçekleşti. Bu kanun haziran ayında çıktı ve kasım ayına kadar da bedelli gençlerimizin müracaatı söz konusuydu; etmediler, şimdi af diyorlar. Dolayısıyla sistemin üzerindeki bu giriş ve çıkışlara çok talepler var; dolayısıyla, yeni baştan tekrar 1920'den beri yönetilemez hâle gelen Askerlik Kanunu'nda benzer bir duruma düşmemek için şu anda bizim bir af çalışmamız yok, durumu takip ediyoruz" diyerek durumu netliğe kavuşturmuştur.

Bakaya kalmak nedir?

1111 sayılı Askerlik Kanunu’na göre; asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan kaçanlara 'bakaya' denilmektedir.

Sevkten öncesindeki veya sonrasındaki 2 ay içerisinde çocuğunun dünyaya gelmesi sebebi ile askerlik şubesinde bulunamayack olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgelerini askerlik şubesine bildirirler. Bu durumda olan kişiler için bakaya işlemi yapılmamaktadır. Bu sebepler dışındaki durumlarda sevk işleminin son gününe kadar askerlik şubesine gitmeyenler ve gidip sevk evrakını alan kişilerden, kişilere verilen yol zamanı sonuna kadar birliğe katılmamış olanlar, bakaya olmuş olur.

Tâbi görüldükleri celp döneminde göreve alınacakları bildirilen yedek subay aday adayları, sevk öncesinde hazırlık işlemlerini yaptırmak amacıyla belirlenmiş olan zamanlarda yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gitmeyenler, farklı ülkelerde yaşadıkları yerin elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmemiş olanlar ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gidip sevk zamanlarında sevk evrakını almamış olanlar veya sevk evraklarını almış olup tanınmış olan yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayan kişilerden birinci fıkrada belirtilmiş olan mazeretleri bulunmadığından dolayı bakaya olarak kabul edilirler.

Bakaya durumunda olan kişiler askerlik görevlerini yapmaları amacı ile bulunmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanmış olan yükümlüler, 24 saat içinde en yakın askerlik şubesine götürülürler. Askerlik şubesi tarafından teslimi alınamamış olan bireyler, ilgili kolluk kuvvetinin hazırladığı tutanak ile anında serbest bırakılır.