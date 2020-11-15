İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!

Bekçi olmak isteyen vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi! Yeni yılda alınacak olan bekçi sayısı belli oldu. Bekçi alımlarının ne kadar olduğu resmi olarak duyuruldu. 2021 yılında alınacak olan bekçi sayısı ne kadar olacak?

15 Kasım 2020 Pazar 18:21
2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!
Takip Et:

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURU AYRINTILARI AÇIKLANDI

2021'de gerekli bekçi açığını telafi etmek için yeni bir bekçi satın alma bildirimi yayınlandı. Duyuru kapsamında uygun koşulları sağlayan tüm adaylar bekçi olma imkanına sahip olacak. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bekçi işe alım duyurusunun ayrıntılarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Polis Akademisi'nin resmi intenet sitesinde yayınlanan bekçi işe alım ilanı kapsamında istihdam edilen adayların resmi intenet sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 yılı için bir bekçi tedarik başvurusu yapabilmek için öncelikle adayların belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Aşağıda, 2021'de bekçi istihdamı için başvuru koşulları listelenmektedir;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • En az 1.67 cm. olmak
  • Ortaokul veya dengi mezunlar
  • Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olması
  • Askerlik hizmetini yapmış olması
  • 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yapılırken öncesi yaş dikkate alınmalıdır.
  • En az 1 yıldır İstanbul ilinde yaşamış olmak
  • 19 Eylül 1990'da veya daha sonra doğmuş (31 yaşından büyük değil)
  • Türk toplumunun düşüncelerine göre rezil Ağır cezalara veya hapis cezasına çarptırılmamış
  • Kamu haklarından mahrum olamaması
  • Kamu cezası olmaması
  • Memur olabilmek için engel olmaması
  • Silah taşımak veya silahlı yükümlülükleri yerine getirmek için hiçbir yasal engel olmaması
  • Adayın kendisi veya eşi, buluşma yeri, randevu evi, fuhuş, çete, kumar, uyuşturucu, siyasi açıdan kötü durumla ilgili hiçbir adli veya idari soruşturma kararı verilmemiş olması
  • "Polis Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği belirtilen şartları yerine getirmek
  • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilenler dışında, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak
  • Alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görmemek
  • Terör örgütlerinden ve yasal veya yasadışı uzantılardan, toplantılardan ve gösterilere destek vermemesi
  • Başvuru sırasında bir siyasi parti veya siyasi bir partinin üyesi olmamalıdır.
  • Güvenlik incelemesi arşiv araştırması sırasında olumlu olmak.

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


"2021'de bekçi alımı için başvuran adaylar, Polis Akademisi web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak başvuruyu tamamlayabilecekler. İlan için başvuran adaylar arasında şartları sağlayanlar bekçi olma imkanına sahip olacak. Uygun adaylar, bekçi olmaya hazırlanmak için sınavı geçme karşılığında İçişleri Bakanlığında daimî bekçi olarak görev yapma fırsatına sahip olacak. 2021 yılında bekçi alım başvurusunda bulunacak adaylar için başvuru tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

2021 YILI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2021 yılında bekçiliğe başvurarak bekçi olmaya hak kazanmış olan adaylar, mezuniyetleri ile orantılı maaş alacaklar. Aşağıdakiler 2021 yılı için bekçi maaşı aşağıdaki gibidir:

İlkokul mezun maaşı 4.302 Türk Lirası.

Lise mezunlarının maaşı 4352 Türk Lirası ile 4455 Türk Lirası arasındadır.

Ön lisans mezun için maaş 4357.50 ile 4.400 Türk Lirası arasındadır.

Lisans mezun bekçi maaşı 4.404 Türk Lirası ile 4.657 Türk Lirası arasındadır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 18:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BekçiEgm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'da yaşlı çift, aynı gün koronavirüse yenildi
Amasya'da yaşlı çift, aynı gün koronavirüse yenildi
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı
TEM Otoyolu'nda yol kenarına savrulan minibüs takla attı
Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
Zonguldak'ta yangın faciası! 2 yaşındaki Esila öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar
‘Gelin alma' töreninde koronaya davetiye çıkardılar

Popüler Haberler

2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!
Emanet izlendi mi? Dizi tutar mı? Emanet dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Öğretmenlerin seminer programı 16 Kasım Pazartesi
Masterchef Somer Şef restoranı nerede?
Gaziantep öpüşen erkekler videosu
İlk Emekli maaşı ne zaman yatırılır? Emekli aylığı ne zaman bağlanır?
Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?
Fenerbahçe Youtube Katıl nedir, fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Youtube Katıl paketler, ayrıcalıklar ve paket fiyatları
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
İbo Show izlendi mi, reyting listesinde kaçıncı oldu?
E-Devlet Açık Kapı Yardımına İntenet Sitesi Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır? Açık Kapı Yardım Başvurusu Sonucu Takip ve Sorgulama
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Yemin Reyhan hamile mi, çocuğu mu olacak?
Köyüne geri dönenlere devlet tarafından yapılan yardım ve destekler
iPhone 12 fiyatları ne kadar olacak? Fiyatlar sızdırıldı!
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Menajerimi Ara bugün var mı, yok mu neden yok? 15 Kasım Pazar 2020 Star TV Menajerimi Ara yeni bölüm bu hafta neden yok?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
Tarihi Vaniköy Camii nerededir? Vaniköy camii kim tarafından yapıldı? Vaniköy tarihçesi
Acemi Anneler dizisi Sevda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.