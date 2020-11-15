2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURU AYRINTILARI AÇIKLANDI

2021'de gerekli bekçi açığını telafi etmek için yeni bir bekçi satın alma bildirimi yayınlandı. Duyuru kapsamında uygun koşulları sağlayan tüm adaylar bekçi olma imkanına sahip olacak. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bekçi işe alım duyurusunun ayrıntılarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Polis Akademisi'nin resmi intenet sitesinde yayınlanan bekçi işe alım ilanı kapsamında istihdam edilen adayların resmi intenet sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 yılı için bir bekçi tedarik başvurusu yapabilmek için öncelikle adayların belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Aşağıda, 2021'de bekçi istihdamı için başvuru koşulları listelenmektedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 1.67 cm. olmak

Ortaokul veya dengi mezunlar

Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olması

Askerlik hizmetini yapmış olması

18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yapılırken öncesi yaş dikkate alınmalıdır.

En az 1 yıldır İstanbul ilinde yaşamış olmak

19 Eylül 1990'da veya daha sonra doğmuş (31 yaşından büyük değil)

Türk toplumunun düşüncelerine göre rezil Ağır cezalara veya hapis cezasına çarptırılmamış

Kamu haklarından mahrum olamaması

Kamu cezası olmaması

Memur olabilmek için engel olmaması

Silah taşımak veya silahlı yükümlülükleri yerine getirmek için hiçbir yasal engel olmaması

Adayın kendisi veya eşi, buluşma yeri, randevu evi, fuhuş, çete, kumar, uyuşturucu, siyasi açıdan kötü durumla ilgili hiçbir adli veya idari soruşturma kararı verilmemiş olması

"Polis Teşkilatı Sağlık Yönetmeliği belirtilen şartları yerine getirmek

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilenler dışında, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak

Alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görmemek

Terör örgütlerinden ve yasal veya yasadışı uzantılardan, toplantılardan ve gösterilere destek vermemesi

Başvuru sırasında bir siyasi parti veya siyasi bir partinin üyesi olmamalıdır.

Güvenlik incelemesi arşiv araştırması sırasında olumlu olmak.

2021 YILI BEKÇİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 YILI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

"2021'de bekçi alımı için başvuran adaylar, Polis Akademisi web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak başvuruyu tamamlayabilecekler. İlan için başvuran adaylar arasında şartları sağlayanlar bekçi olma imkanına sahip olacak. Uygun adaylar, bekçi olmaya hazırlanmak için sınavı geçme karşılığında İçişleri Bakanlığında daimî bekçi olarak görev yapma fırsatına sahip olacak. 2021 yılında bekçi alım başvurusunda bulunacak adaylar için başvuru tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

2021 yılında bekçiliğe başvurarak bekçi olmaya hak kazanmış olan adaylar, mezuniyetleri ile orantılı maaş alacaklar. Aşağıdakiler 2021 yılı için bekçi maaşı aşağıdaki gibidir:

İlkokul mezun maaşı 4.302 Türk Lirası.

Lise mezunlarının maaşı 4352 Türk Lirası ile 4455 Türk Lirası arasındadır.

Ön lisans mezun için maaş 4357.50 ile 4.400 Türk Lirası arasındadır.

Lisans mezun bekçi maaşı 4.404 Türk Lirası ile 4.657 Türk Lirası arasındadır.