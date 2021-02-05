2021 Yılında hangi gök olayları olacak? Güneş ve ay tutulması olacak mı?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 2021 yılı beklenen gök olayları paylaşıldı. Belirli günlerde yaşanacak olan gök olayları takvimi paylaşılırken gök olaylarına ilgili olan pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Yapılan takvime göre 2021 yılında 2ve 2yaşanacağı belirtildi. Yaşanan tutulmaların hiçbiri Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Ancak Türkiye’de yaşanacak olaylar arasında 8 taneyaşanacağı belirtildi.

2021’de en merak edilen gök olayı süper Ay olurken ayın dünyaya en yakın olacağı bu tarih için deprem olacak mı? Sorusu sorulmaya başlandı. Süper Ay tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Yapılan açıklamalarda 2021 yılında çok sayıda gök taşı yağmurunun olacağı belirtildi.

2021 yılı yaşanacak 4 tutulma

26 Mayısıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik, Okyanusya)

Göktaşı yağmurları

Quadrantid (Dörtlük), 2-3 Ocak, 40 gök taşı

Lyrid (Çalgı), 22-23 Nisan, 20 gök taşı

Eta Aquarid (Eta Kova), 5-6 Mayısıs, 60 gök taşı

Delta Aquarid (Delta Kova), 27-28 Temmuz, 20 gök taşı

Perseid (Kahraman), 12-13 Ağustos, 60 gök taşı

Orionid (Avcı), 20-21 Ekim, 20 gök taşı

Leonid (Aslan), 17-18 Kasım, 15 gök taşı

Geminid (İkizler) 13-14 Aralık, 120 gök taşı

Yaşanması beklenen Gök taşı yağmurları Türkiye’den görülebilecek. Neredeyse her ay yaşaması beklenilen gök taşı yağmurlarının ne kadar sürecekleri ile ilgili araştırmalar yapılırken en dikkat çeken göktaşı yağmuru Geminid Gök Taşı Yağmuru oldu. Diğer göktaşı yağmurlarına göre daha uzun sayıda ve daha uzun süre gözlemlenecek olan Geminid göktaşı yağmuru 13 – 14 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.