2021 yılında hacca gidilecek mi, hac kurası çekilecek mi?

Ülkemizde milyonlarca hacı adayı, Hac sırasına girmekte ve sıranın kendilerine gelmesi için bazen yıllarca beklemektedir. Kurada ismi çıkan şanslı kişiler Hacca gidebilmektedir. Hac başvuruları her sene kasım ve aralık ayalarında yapılır. Kura, ocak ayında çekilir. Bu sene kura çekilişinin yapılıp yapılmayacağı hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Hacı adayları, Suudi Arabistan yetkilileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamada bulunmasını bekliyor.

Hac ibadeti, İslamiyetin 5 temel şartındandır. Maddi durumu iyi olan Müslümanların, birkaç defa Hac ibadeti yapması farzdır. Hac ibadeti, maddi durumu iyi olan Müslümanlar tarafından Suudi Arabistan’da bulunan Kabe’de gerçekleştirilir. Suudi Arabistan’ın politikası sebebiyle her yıl Hac ibadeti için belirli sayıda kişi alınıyor. Belirli sayıda kişinin alınması sebebiyle kura sistemi uygulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının çektiği kuralar ile gidecek kişilerin kim olduğu belirleniyor.

2021 senesinde yapılacak olan Hac ibadeti, 17 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı başlayacak. İbadet, 22 Temmuz 2021 Perşembe akşamı sona erecek.

23 Haziran 2020 tarihinde yapılan açıklama

Türkiye’de 2 milyon 298 bin 800 kişinin hacca gitmek için ön kayıt yaptırdığı ve 9 Ocak 2020’de ön kayıt yaptıran kişiler arasında kura çekildiği bildirildi. Kayır yaptıran kişiler arasından Hacca gidecek olan 83 bin 430 kişi belirlendi.

13 Ocak 2020’de hac ücretlerinin ilk taksitinin alındığı ve kayıtların kesinleştiği söylendi. Diyanet İşleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü sebebiyle Hac taksitlerinin ikinci ve üçüncü ödemlerini erteleme kararı aldı.

Suudi Arabistan, Covid-19’un hâlâ devam etmesi sebebiyle sadece Suudi Arabistan sınırları içerisinde yer alan belirli sayıda kişinin ibadet yapabileceğini açıkladı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulacağı belirtildi. Hiçbir şekilde yurt dışından gelen kişilerin alınmayacağı da söylendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 senesinde kura ile seçilmiş 83 bin 430 kişinin, 2021 tarihinde Hacca gideceğini söyledi. 2021 yılı için ayrı bir kura çekilmeyecek. 2020 senesinin kurası aynı şekilde 2021 senesine devredilecek. Kesin kayıt ücretlerinin iadesi yapılacak.