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2021 yılında Çin nüfusu kaç kişi oldu? Geçmişten günümüze Çin nüfusu istatistiği

Covid-19 salgınının başladığı Çin Halk Cumhuriyetinin güncel nüfusu ne kadar olduğu merak konusu oldu. Dünya genelinde en fazla nüfusa sahip olan Çin Halk Cumhuriyetinin nüfus oranında azalma yaşandı mı? Salgından ne kadar etkilendiler? En kalabalık şehirleri hangisi? Ülkenin yaş ortalaması kaç? Geçmişten günümüze nüfus istatistikleri nasıl ilerleme kaydetmiştir? Gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:17
2021 yılında Çin nüfusu kaç kişi oldu? Geçmişten günümüze Çin nüfusu istatistiği
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Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in nüfusu 2021'de 1,4 milyarı aştı. Covid-19 etkisi altında geçirdiğimiz 2020 senesinde Çin'in nüfusu 5 milyon civarında arttı. Salgının patlak verdiği Çin Halk Cumhuriyeti, salgından ne kadar etkilendi? Toplam nüfusu kaç? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in nüfusu 2021 yılında bir önceki yıla göre 5 milyon civarında büyüyerek 1,4 milyar 442 milyon 96 bin 389 (1.442.096.389) oldu. Dünyada 7,8 milyarın biraz üzerinde insan olduğu düşünülürse, bu nüfusun %18,4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşadığı ortaya çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, kadim ve köklü bir medeniyete sahip olup, bu devirde en hızlı ekonomik büyümeye sahip ülke olarak kabul edilmektedir. Çin'in ekonomik kalkınmasının ana faktörü beşerî sermaye, yani insan gücüdür. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yıllık nüfus artışı ekonomik kalkınmayı da zorunlu kılmıştır. Çin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmeye devam ederken, daha yaşanabilir bir ulusal canlılık politika geliştirmeye çalışıyor.

4.000 yıllık bir tarihe sahip Çin Halk Cumhuriyeti, insanlık tarihi ve kültürü alanında her zaman önde gelen ülkelerden biri olmuştur. İmparatorluğun tarihi 1911'de Çin devletinde sona erdi ve tarihi boyunca birçok birlik, bölünme ve iç çatışmalar yaşamıştır. Mao Zedong, 1911 ile 1949 arasında siyasi çatışmanın beşiği haline gelen Çin'de, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. O zamandan beri, komünist rejim altındaki Çin ekonomisi, 1980'lerde özel şirketleri ve yabancı yatırımcıları kabul eden açık bir politika benimsedi. Bu tarihsel süreç içinde olan Çin’in nüfus artışı her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Covid-19 (koronavirüs) salgını Çin'in Wuhan Eyaleti'nde başlayıp 2020 yılında dünyanın her yerine yayılmasına rağmen dünya çapında çok ciddi insan ölümlerine neden oldu, ancak Çin, bu salgından etkilenmedi.

Çin Nüfusu 2021 Detayları

2021 yılına kadar dünya nüfusu 7,8 milyarı, Çin'in nüfusu ise 1,4 milyarı aşacak. Dünya nüfusunun yaklaşık %18,4'ü Çin'de yaşıyor. Tarihte Çin'in sürekli nüfus artışının en büyük nedeni, iki dünya savaşına katılmaması ve çok fazla iç bölünmenin olmamasıdır. 2020 ile karşılaştırıldığında Çin'in nüfusu 5.133.599 kişi arttı ve 2021 yılına kadar 1.442.096.389 kişi olmuştur. Bu nüfusun %51,3'ü erkek olmasına rağmen %48,7'si kadındır. Çin'de yaşayan nüfusun yaklaşık %61'i şehirlerde yaşıyor. kentsel nüfus 884 milyonu aştığı bilinmektedir. Çin, 1955'ten beri dünyanın en kalabalık ülkesi olmuştur. Çin nüfusunun ortalama yaşı 38,4'tür. Bu, Çinli yaşlı nüfus sayısının yıldan yıla arttığını gösteriyor. Hükümetin nüfus artışını azaltmak için aldığı önlemler, Çin'deki genç nüfusun azalmasına ve yaş ortalamasının artmasına neden oldu.

Çin Nüfusu İstatistikleri (1960 - 2021 Arası)

  • Çin nüfusu 2021 yılı: 1,442,096,389
  • Çin nüfusu 2020 yılı: 1,436,962,790
  • Çin nüfusu 2019 yılı: 1,420,062,022
  • Çin nüfusu 2018 yılı: 1,415,045,918
  • Çin nüfusu 2017 yılı: 1,409,517,388
  • Çin nüfusu 2016 yılı: 1,403,500,354
  • Çin nüfusu 2015 yılı: 1,397,028,547
  • Çin nüfusu 2010 yılı: 1,359,755,091
  • Çin nüfusu 2000 yılı: 1,283,198,852
  • Çin nüfusu 1980 yılı: 993,877,270
  • Çin nüfusu 1965 yılı: 722,562,167

Yukarıdan görülebileceği gibi, Çin’in nüfus artış hızı her yıl azalmakla birlikte, nüfus artışı devam ediyor. 1960 tarihinden bu yana Çin'in nüfusu neredeyse ikiye katlandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Şehirleri Nüfusu 2021

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 33 eyaleti ve 333 ili vardır. En kalabalık şehir Şangay'dır. Bu ilin dışında en kalabalık iller şunlardır: Pekin, Tiençin, Guanco, Shenzhen, Wuhan, Dongguan, Chongçing, Cengdu ve Nankin. Wuhan, Çin'in en yoğun nüfusa sahip altıncı şehri ve Coronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı şehir.

  • Şanghay Nüfusu 2021: 22,315,474
  • Pekin Nüfusu 2021: 11,716,620
  • Tiençin Nüfusu 2021: 11,090,314
  • Guanco Nüfusu 2021: 11,071,424
  • Shenzhen Nüfusu 2021: 10,358,381
  • Wuhan Nüfusu 2021: 9,785,388
  • Dongguan Nüfusu 2021: 8,000,000
  • Çongçing Nüfusu 2021: 7,457,600
  • Çengdu Nüfusu 2021: 7,415,590
  • Nankin Nüfusu 2021: 7,165,292

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:17
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Anahtar Kelimeler:
Çin Halk CumhuriyetiCovid-19Nüfus
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