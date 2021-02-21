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2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları

Geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan enflasyon verilerine göre 2021 yılında bekçilerin maaşlarına gelen %7,36 oranlık zam ile bekçiler maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Eğitim seviyelerine göre değişen bekçi maaş miktarlarının ne kadar yükseldiği haberimizde yer almaktadır.

21 Şubat 2021 Pazar 14:19
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
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2020 yılının Aralık ayında açıklanan enflasyon oranına göre 2021 yılında bekçi maaşlarına %7,36 oranında zam yapılmıştır. Tüm bekçilerin maaşlarına gelen %7,36 oranlık zam ile eğitim seviyeleri farklı olan bekçilerin maaş miktarları arasında farklar oluşmaktadır. 2021 yılında gelen zam ile birlikte ilkokuldan mezun olan bir bekçi 4 bin 618 TL, liseden mezun olan bir bekçi 4 bin 782 TL maaş alırken lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi ise 4 bin 999 TL maaş almaktadır. 

2021 yılında bekçi olmak için başvuru şartları nelerdir?

2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için:

-Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

-Adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması 

-Aday boylarının en az 1,67 cm olması

-Adayların beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olması

-Adayların başvuru yapacağı şehirde en az bir sene ikamet etmesi  

-Adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması 

-Adayların toplumda kötü bir şöhret ile anılmaması 

-Adayların kamu haklarından mahrum olmaması

-Adayların yüz kızartıcı bir suç işlememesi ve bir suçtan hüküm giymiş olmaması.

-Adayların silah taşımaya engel bir durumu bulunmaması gibi şartları taşıması gerekmektedir.

Bekçilik başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Bekçilik başvurusu yapmak için gerekli olan evraklar şunlardır: 

-Yeni tip nüfus cüzdanı

-Sınav başvuru belgesi

-Mezun olunan okuldan diploma

-İkamet belgesi

-4 adet biyometrik fotoğraf

-Sağlık belgesi

-Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:32
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