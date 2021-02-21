2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları

2020 yılının Aralık ayında açıklanan enflasyon oranına göre 2021 yılında bekçi maaşlarına %7,36 oranında zam yapılmıştır. Tüm bekçilerin maaşlarına gelen %7,36 oranlık zam ile eğitim seviyeleri farklı olan bekçilerin maaş miktarları arasında farklar oluşmaktadır. 2021 yılında gelen zam ile birlikte ilkokuldan mezun olan bir bekçi 4 bin 618 TL, liseden mezun olan bir bekçi 4 bin 782 TL maaş alırken lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi ise 4 bin 999 TL maaş almaktadır.
2021 yılında bekçi olmak için başvuru şartları nelerdir?
2021 yılında bekçilik başvurusu yapmak için:
-Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
-Adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması
-Aday boylarının en az 1,67 cm olması
-Adayların beden kitle endeksi 18 ve 27 arasında olması
-Adayların başvuru yapacağı şehirde en az bir sene ikamet etmesi
-Adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması
-Adayların toplumda kötü bir şöhret ile anılmaması
-Adayların yüz kızartıcı bir suç işlememesi ve bir suçtan hüküm giymiş olmaması.
-Adayların silah taşımaya engel bir durumu bulunmaması gibi şartları taşıması gerekmektedir.
Bekçilik başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?
Bekçilik başvurusu yapmak için gerekli olan evraklar şunlardır:
-Yeni tip nüfus cüzdanı
-Sınav başvuru belgesi
-Mezun olunan okuldan diploma
-İkamet belgesi
-4 adet biyometrik fotoğraf
-Sağlık belgesi
-Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge