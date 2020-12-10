2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala milyonlarca asgari ücretli, yeni senede asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladılar. 2020 senesinde gerçekleşen enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenecek olan asgari ücret 2021 senesinde uygulanacak. Asgari ücret belirlenirken işçileri, işverenleri ve hükümeti temsil eden temsilcilerin görüşmeleri büyük önem arz edecek.

2021 Asgari ücret tahmini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ortaya konan 4 görüşme sonucunda belirlenecek olan asgari ücrete yönelik ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamalara göre asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantılardan ikincisi 15 Aralık tarihinde, üçüncüsü 22 Aralık tarihinde yapılacak. Son toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücrete yönelik yapılan tahminler konusunda, 2020 senesi enflasyon oranı büyük önem arz ediyor. Bu kapsamında 2020 yılı enflasyon oranının yüzde 12,1 olacağı tahmin edildiğinde 2021 senesinde verilecek olan asgari ücretin brüt 3.299 TL, net ise 2.605 TL olacağı ön görülüyor.