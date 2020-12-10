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2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Milyonlarca asgari ücretli tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alan 2021 senesi asgari ücretinin ne kadar olacağı merakla beklenmeye devam ediyor. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerin ikincisi 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek...

10 Aralık 2020 Perşembe 02:31
2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
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2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala milyonlarca asgari ücretli, yeni senede asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklemeye başladılar. 2020 senesinde gerçekleşen enflasyon oranlarına göre yeniden belirlenecek olan asgari ücret 2021 senesinde uygulanacak. Asgari ücret belirlenirken işçileri, işverenleri ve hükümeti temsil eden temsilcilerin görüşmeleri büyük önem arz edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ortaya konan 4 görüşme sonucunda belirlenecek olan asgari ücrete yönelik ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamalara göre asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantılardan ikincisi 15 Aralık tarihinde, üçüncüsü 22 Aralık tarihinde yapılacak. Son toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

2021 Asgari ücret tahmini

2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücrete yönelik yapılan tahminler konusunda, 2020 senesi enflasyon oranı büyük önem arz ediyor. Bu kapsamında 2020 yılı enflasyon oranının yüzde 12,1 olacağı tahmin edildiğinde 2021 senesinde verilecek olan asgari ücretin brüt 3.299 TL, net ise 2.605 TL olacağı ön görülüyor.



Son Güncelleme: 10.12.2020 02:31
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021 Asgari ücret
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