İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

2021 Yılı Yeniyıl uzun kısa, tebrik ve kutlama mesajları ve sözleri

Aralık ayıyla birlikte yeni bir yıla geçecek olan insanlar, yeni yıl için heyecanlı ve umutlu. 2020 yılı, çoğu insan için olumsuz olarak geçti. Birçok insan yaşamını ve sevdiklerini kaybetti. Yaşanılan doğal afetler insanları umutsuzluğa sürekli. Yeni yılla birlikte insanlar acılarını unutmak için güzel dilekler dilemeye başlıyor. Bu haberimizde biz de insanlar için sevdiklerine göndersinler diye yeni yıl sözleri derledik.

31 Aralık 2020 Perşembe 21:45
2021 Yılı Yeniyıl uzun kısa, tebrik ve kutlama mesajları ve sözleri
Takip Et:

2020 yılı acısıyla tatlısıyla bitmeye hazırlanıyor. İnsanlar yeni yılla birlikte umutlu ve geleceğe güzel bakmaya başlıyor. Yılbaşının gelmesiyle birlikte insanlar neşeli olsa da bazı kesimin kafasında soru işareti oluşuyor. Yılbaşının İslam dinince günah olup olmadığı kafalarda soru işaretine neden oluyor. Ancak insanlar noel bayramı ile yılbaşını karıştırmaktadır. Noel bayramı Hıristiyan dininde kutlanılan ve Hz. İsa’nın dünyaya gelmesi nedeniyle kutlanır. Ancak yılbaşı ise yeni bir yılın gelmesi dolasıyla kutlanmaktadır.

2020 yılının bütün olumsuzluklarını kenara bırakarak, insanlar sevdiklerine yeni yıl için özel mesajlar göndermek istiyor ve mesajlar aracılığıyla birbirlerini mutlu etmek istiyor. Sizin için yeni yıl sözleri derledik.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de? En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

 

İlk aşk başkadır derler gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

 

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

 

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

 

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

 

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

 

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

 

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

 

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

 

2019 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2019 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle..Mutlu yıllar…

2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

 

Yine bir yılbaşı yaklaşıyor bu yıl başı sevdiklerinizle birlikte mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızın aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

 

 

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 21:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı2021Yılbaşı SözleriGüzel SözlerNoel Baba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Denizli'de tekstil fabrikasında feci ölüm
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Bolu'da 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakını tarafından silahlı saldırı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Şişli'de alarm! Saldırgan hemşireyi rehin aldı
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi

Popüler Haberler

2021 Yılı Yeniyıl uzun kısa, tebrik ve kutlama mesajları ve sözleri
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru belgeleri ve 2021 Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları
SPAS nedir, nasıl alınır? Kimler almalıdır? SGK provizyon sorgulama belgesi
İyi Aile Babası dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Sol Yanım izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Sol Yanım dizisi reytingleri
2021 Trafik cezaları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek trafik cezası kaç TL?
PUBG Mobile yılbaşı ücretsiz etkinlik kodları ve yılbaşı ödülleri
TV'de bugün hangi maçlar var? 31 Aralık 2020 Perşembe Canlı futbol maç programı
Sevgiliye SMS ve WhatsApp yeni yıl mesajları 2021
Günlük burç yorumları 2 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
2020 Vize ücretleri zamlandı! İşte yaşlara göre yeni vize ücretleri ve güncel Schengen vizesi evrakları
Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok, Ezgi elendi mi? Geri gelecekler mi?
Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? MPİ büyük ikramiye amorti ve bilet sorgulama
ÇGHB 2 konuğu Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show Zehra Gülüç kimdir?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.