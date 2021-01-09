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2021 yılı Tüvtürk araç muayene fiyatları ne kadar? 2021 yılı egzoz muayene ücreti ne kadar?

Ülkemizin resmi kuruluşu olarak araç muayene hizmeti veren TUVTÜRK 2021 yılı fiyat listesini yayınladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 22:15
2021 yılı Tüvtürk araç muayene fiyatları ne kadar? 2021 yılı egzoz muayene ücreti ne kadar?
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Tüvtürk, ülkemizin periyodik araç muayenesi hizmeti veren resmi kuruluşudur. Bu hizmeti uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren kurum görevine devam ediyor.

Tüvtürk, çalışanları ile müşterilerine oldukça iyi hizmet sunmaya çalışıyor. Alnında uzman personelleri ile hizmetine devam ediyor.

Periyodik araç muayene hizmeti ile araç sürücüsünün yanı sıra ailesinin de hem can hem mal güvenliğini korumayı amaçlıyor. Bunu yanı sıra aracın düzenli muayeneleri ile müşterinin ileriki dönemlerde araç için ayriyeten bütçe ayırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

2021 yılı Tüvtürk araç muayene fiyatları

Fiyatlar aracın türüne göre değişiklik göstermektedir.

  • Otobüs, kamyon, tanker, çekici : 462,56 TL
  • Römorklu, römorksuz traktör, motorlu bisiklet veya motosiklet : 174, 64 TL
  • Otomobil, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, kamyonet, minibüs, römork ve yarı römork: 342, 20 TL

Yukarıda belirtilen araçların muayene ücretleri nakit yapılmalıdır. Kredi kartı seçeneği bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Trafik Kanunu kapsamında 35. madde uyarınca aracın muayene süresi geçirildiği takdirde araç sahibi geciktirdiği her ay başına %5 faiz ödemesi yapması gerekmektedir.

Ağır kusurlu ve emniyetsiz araçlar için muayene fiyatları

Aracın muayene raporu sonrasında “ağır kusurlu” veya “emniyetsiz” diye belirtilen araçlarda muayene onaylanmıyor. Bu durumda aracın tekrardan muayene olması gerekiyor.

  • Ücretli yapılan muayenelerde (sabit muayene istasyonlarında) rapor çıktıktan sonra onaylanmayan aracın sahibi, muayene tekrarını yine aynı istasyonda veya aynı ildeki başka sabit istasyonda,
  • Rapor gezici muayene istasyonunda muayene yapıldıktan sonra onaylanmadıysa muayene tekrarının yine aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit muayene istasyonunda,
  • Rapor, gezici traktör muayene ya da gezici muayene istasyonunda ücret alınarak yapıldıktan sonra onaylanmazsa aracın sahibi, traktör cinsi aracın tekrar muayenesini aynı ilde bulunan sabit muayene istasyonlarından birinde veya gezici muayene istasyonlarından ya da gezici traktör muayene istasyonlarından birinde yaptırmalı.

Böylesi durumlarda araç muayenesi için ücret ödenmez.

Bunun yanı sıra tekrar yapılacak muayenelerin 1 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Yoksa tekrar muayene ücreti ödenir.

Muayene için gereken evraklar

  • Ruhsat (trafik tescil belgesi),
  • Trafik sigortası,
  • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport,
  • Vekaletname

Muayeneye girecek araç, LPG veya CNG’li ise tankın üstündeki etiket bilgilerinin net bir şekilde okunur olmalı. LPG veya CNG’li araç tadilat ardından muayenesinde aracın sahibinin kesinlikle “Ykıt Sistem Montaj Belgesi” ile birlikte muayeneye gelmeli.

2021 yılı araç muayene cezası ne kadar?

Eğer araç muayenesi yapılmadıysa ve bu araçla trafiğe çıkıldıysa ilk aşamada kişiye 288 TL ceza kesilir. Kişi 7 gün içerisinde aracının muayenesini yaptırmaz ise 598 TL ceza kesilir. Bunun yanı sıra araç trafikten men edilir.

2021 yılı egzoz muayene ücreti ne kadar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği egzoz muayene ücreti, KDV dahil olmak üzere 80 TL’dir. Bu ücrette nakit alınmaktadır.

Eğer muayene bittikten sonra aracın ölçüm sonucu “sınır değerine yakın” çıkar ise aracın sahibi egzoz muayenesini 30 gün içinde tekrarlamalıdır. Bu işlem ücretsizdir. Ama başka bir istasyonda yaptırılırsa ücret ödenir.

Hangi araçlar egzoz gazı ölçümü yaptırmak zorunda?

“Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği”nin kurallarına göre egzoz ölçümü yaptıma zorunluluğu olan araçlar şu şekildedir:

  • Resmi araçlar
  • Hususi araölar
  • Diğer motorlu araçlar

Zorunda olmayan araçlar ise şunlardır:

  • Traktörler
  • İş makineleri
  • Mopetler
  • İki, üç, dört tekerlekli taşıtlar
  • Elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar
  • 1979 yılı ve öncesi dizel motorlu araçlar
  • Havaalanında bulunan haiz plakalı araçlar
  • Hidrojen yakıtlı taşıtlar

Egzoz muayenesi ne kadar süre geçerli?

Yönetmelik kapsamında egzoz muayenesinin geçerlilik süresi, yönetmelik yayınlanmadan önce yapılmış olan ölçüm yetki belgeleri, alınan belgeler standartlara uygun ise t-yetki belgelerinde belirtildiği süre içerisinde geçerlidir.

Egzoz muayenesi ne zaman yaptırılır?

Yönetmelikte belirlendiği zamanlar şu şekildedir:

  • Araç sahibinin ilk 3 yıl için her yıl, sonradan 2 yılda 1
  • Düğer motorlu taşıtlar için taşıtların sahipleri 2 yıl ve sonraki her yıl

Egzoz muayenesinde hangi belgeler gereklidir?

  • Aracın sahibinin nüfus cüzdanı (pasaport veya ehliyet de olabilir),
  • Ölçüm yapılacak aracın tescil belgesi,
  • Eğer araç başka birine ait ise vekaletname

Egzoz muayenesi yaptırılmaz ise ne kadar ceza ödenir?

Egzoz muayenesi olmayan araçlar trafiğe çıktığı takdirde ceza ödemek zorundadır. Cezalar 2021 yılı için şu şekildedir:

  • Motorlu taşıtlar: Bin 546 TL. Erken ödendiği takdirde bin 160 TL
  • Egzoz muayenesi standartlara uygun olmaz ise emisyona neden olan motorlu taşıtlar için de 3 bin 93 TL

Verilen cezaların 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde geciken aylar için %5 faiz alınıyor. Bu durum geciken her ay için geçerlidir.

Bunun yanı sıra toplam cezanın faiz dahil olmak üzere ilk verilen cezanın 2 katını geçmemeli. Eğer araç sahibi cezayı ilk 15 günde öderse %25 indirim hakkı kazanıyor.

Tuvtürk hangi saatlerde çalışıyor?

Kurum, Pazar günü hariç hafta içi her gün ve Cumartesi dahil olmak üzere saat 08:00-17:30 arasında çalışmaktadır.

Araç muayene istasyonunda başka hizmetler veriliyor mu?

Bu sorunun cevabı ‘evet’. Diğer hizmetler:

  • Periyodik araç muayenesi,
  • Egzoz gazı emisyon ölçümü,
  • Yola elverişlilik muayenesi,
  • Tadilat sonrası muayene,
  • Zorunlu muayene,
  • Tespit

Zorunlu muayene ücreti ne kadar?

Zorunlu muayene yaptırmak zorunda kalan araçlar şunlarıdır:

  • Araca tadilat yaptırıp ama bunu tescil kuruluna bildirmedikleri takdirde,
  • Muayeneyi zamanında yaptırmadıkları takdirde,
  • Trafik denetlemesi sonucu aracın trafikte olmaması gerektiğine karar verildiği takdirde

araçlar zorunlu muayeneye tabi tutulur. Bu muayeneye tabi tutulan aracalar periyodik araç muayenesinden alınan ücretle aynı ücreti ödüyorlar.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 22:15
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AraçmuayeneAraçmuayeneücretiTÜVTÜRK
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