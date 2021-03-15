2021 yılı tutuklu ve hükümlülerin askerlik koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek belli bir yaşa geldiğinde vatani görevi olan askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. Ancak hükümlü veya tutuklu olan vatandaşların askerlik durumları merak edilmektedir. Hükümlü veya tutuklu vatandaşların askerlik yapıp yapmadığı araştırılmaktadır. Hükümlü veya tutuklular için askerlik yapıbilir mi, yapılabiliyorsa nasıl ve hangi koşullarda yapılıyor sorularının cevapları ise 7179 sayılı Asker Alma kanununun 36. maddesi cevap vermektedir. Kanunda yer alan 36. maddeye göre şu şekilde açıklanmaktadır:

MADDE 36

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Askerlik hizmetine başlamadan önce veya askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hapis cezasına hükmedilenler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para cezasına mahkûm edilen yükümlüler hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu durumdakiler terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıta ve kurumlarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılıklarına teslim edilirler.Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler kıta ve kurumlarınca bulundukları yer Cumhuriyet savcılıklarına teslim edilirler. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlara tahliyelerinde cezaevi idarelerince on beş günlük süre içerisinde askerlik şubesine müracaat edecekleri tebliğ edilir ve buna ilişkin belge askerlik şubesine gönderilir. Askerlik şubelerine kendilerine tanınan süre içerisinde gelmeyenler hakkında bakaya hükümleri uygulanır.İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için zamanaşımı işlemez.

7179 sayılı Asker Alma kanununun 36. maddesini kısaca özetlemek gerekirse maddenin 1. fıkrasında yer alan açıklama kapsamında tutukluluk süresinin 12 ay veya daha az olması durumunda tutuklular öncelikle askerliklerini yapar ardından terhis edilmek yerine askerlik şubesinin bulunduğu Cumhuriyet savcılığına teslim edilerek askerlikten sonra cezasını çeker.

Hapis cezasının 12 aydan daha fazla olacak şekilde alınması durumunda ise maddenin 2. fıkrasında yer alan açıklama kapsamında cezayı alan vatandaş öncelikle cezasını çeker ardından zorunlu olarak askerliğini yapmak için askerlik şubesine gönderilir.