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2021 yılı süt parası ne kadar oldu? Süt parası ayın kaçında yatar?

2015 sonrası çocuk sahibi olanların merakla beklediği Süt Parası yardımı 2021 için belli oldu. Hangi şartlar altında alındığı merak edilen Süt Yardımı için gerekli tüm bilgileri yazdık. Süt Parası ile ilgili tüm bilgilere yazımızda yer verdik.

06 Şubat 2021 Cumartesi 23:26
2021 yılı süt parası ne kadar oldu? Süt parası ayın kaçında yatar?
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Dünyada uzun yıllardır var olan Türkiye’de ise 2015 itibari ile başlanmış olan Süt Yardımı her yıl devletin asgeri maaş üzerinden yaptığı hesaplama sonucu bizlere bildiriliyor.

 

Süt Parası, doğum yapmış olan annelere parasal olarak devlet tarafından yapılan yardımdır. Bu yardım sadece bir kereye mahsus verilmektedir. Çalışma hayatı olan annelere yapılabildiği gibi bu yardım karısı sigorta sahibi olmayan ve aynı zamanda çalışan babalara da verilmektedir. Verilen yardım başvuru yapıldıktan sonra PTT şubelerinden alınabilmektedir.

 

Süt Parası yardımı maalesef herkes için geçerli değildir. Bu yardımdan yararlanabilmek için çalışan ve SSK’sı olan bir anne olmak veya eşi çalışmayan kendisi çalışan SSK’lı babalara verilmektedir.

 

Yardımdan Yararlanabilmek İçin Koşullar Nedir?

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Annenin veya babanın sigortalı olarak çalışması.

3) Sigorta tipinin 4A veya 4B olması gerekir. 4C kabul görmez.

4) Çocuğunuzun 2015 sonrasında doğmuş olması gerekir.

5) Çocuğunuzun 5 yaşını doldurmamış olması gerekir.

6) Çocuğunuzun kimlik belgesi olmalıdır.

7) Yardımı ancak anneler çekebilir.

 

Başvuru Nereden Yapılır

 

Başvuruda bulunmak için bazı evraklar gerekir. Bunlar doğum ve kimlik belgesi ile talep dilekçesidir.

 

Normalde doğumun ardından durumunuz hemen sisteme düşer ve annenin bir banka hesabı olması durumunda yardım anında hesaba yatırılır. Ancak anne veya baba Bağ-Kur bünyesinde ise başvuru yapılması şarttır. Bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuru yapılabilir. Yapılan başvuru yaklaşık olarak 15 gün içinde bir cevap alır.

 

SÜT YARDIMI MİKTARI

2021 yılı için de 202 TL olarak devam eden yardım başvurulan aydan bir sonraki ayın 8’i ile 14’ü arasında ödenmektedir.



Son Güncelleme: 06.02.2021 23:26
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Süt Parası2021 Süt Parası
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