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2021 Yılı Recep ayı ne zaman başlıyor?

Müslüman aleminin heycanla beklediği üç ayların başlangıcı olan Recep ayının 2021 yılında ne zaman başlayacağını haberimizden öğrenebilirisiniz.

08 Aralık 2020 Salı 16:15
2021 Yılı Recep ayı ne zaman başlıyor?
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Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayına az bir zaman kaldı. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı, Müslüman dünyasının arasında Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak görüldüğü için önemi çok fazladır.

2021’de Recep ayı hangi gün başlıyor?

İbadetlerin arttığı üç ayların ilki olan Recep ayına 13 Şubat 2021 ulaşmış olacağız. Recep ayının altıncı günü olan 18 Şubat 2021’de Müslümanlar olarak Regaib Kandili’ne kavuşacağız. Peygamber Efendimiz’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak anılan Miraç Kandili Recep ayının yirmi altıncı günü 10 Mart 2021’e denk gelmektedir. Recep ayının son günü ise 13 Mart 2021’dir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdular ki: “Receb şehrullahdır (yanî Allâhü Te’âlâ’nın ayıdır). Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.” Demek ki, bir kimse îman ederek ve sevâbını Allâhü Te’âlâ’dan bekleyerek Receb-i Şerîf’te bir gün oruç tutsa, Allâhü Te’âlâ’nın pek büyük rızâsına lâyık ve müstahâk olur. Allâhü Te’âlâ o kimseye, Firdevs-i A’lâda makam verir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Recep Ayı13 şubat 202118 şubat 202110 Mart 202113 Mart 2021
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