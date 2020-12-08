2021 Yılı Recep ayı ne zaman başlıyor?

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayına az bir zaman kaldı. Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı, Müslüman dünyasının arasında Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak görüldüğü için önemi çok fazladır.

2021’de Recep ayı hangi gün başlıyor?

İbadetlerin arttığı üç ayların ilki olan Recep ayınaulaşmış olacağız. Recep ayının altıncı günü olan’de Müslümanlar olarak Regaib Kandili’ne kavuşacağız. Peygamber Efendimiz’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak anılan Miraç Kandili Recep ayının yirmi altıncı günü’e denk gelmektedir. Recep ayının son günü ise’dir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdular ki: “Receb şehrullahdır (yanî Allâhü Te’âlâ’nın ayıdır). Şaban benim ayımdır. Ramazan benim ümmetimin ayıdır.” Demek ki, bir kimse îman ederek ve sevâbını Allâhü Te’âlâ’dan bekleyerek Receb-i Şerîf’te bir gün oruç tutsa, Allâhü Te’âlâ’nın pek büyük rızâsına lâyık ve müstahâk olur. Allâhü Te’âlâ o kimseye, Firdevs-i A’lâda makam verir.