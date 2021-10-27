2021 yılı Kasım celbi askerlik yerleri nere? Askerlik yerlerinin açıklanma tarihi ne zaman?

Askerlik yapacak olan adaylar veya tecilli bittiği için askerlik yapmaları gereken adaylar celpleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını da hayır sorular sormakta. Milli savunma bakanlığının sayfasında sürekli bu soruları araştırmaktalar. Sizler için merak edilen bu detayları derledik detaylar haberimizde.

2021 yılı askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor?

Kasım celbi ile birlikte süreç başlamış bulunmakta. Askerliğini yapacak olan erkek adaylar nerede askerlik yapacaklarını sormaya başlamıştır. Milli savunma bakanlığının yaptığı açıklamada ekim ayı dikkatleri üzerine çekmektedir. Kasım celbi askerlik yerleri belli mi? Askerlik yerlerini ne zaman açıklanması beklenmektedir?

Kasım celbinin seçimi ve sınıflandırmasının sonuçları 22 Ekim 2021 tarihi itibari ile e-devlet ile duyurulacaktır.

Sınıflandırılmış yükümlüler için tekrar bir sınıflandırma işlemi yapılmayacak. Yedek subay veya astsubay adayları için ayrılan hükümlülerden sorumlu oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulunda veya eğitim merkezindeki eğitimin 1/3 katılmayan ve enstitüsünde askere sevk edilecekler (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıfı meslekler hariç)

Yükümlü Sevk Tarihleri Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 25, 26 Ekim 2021 25, 26 Ekim 2021 Erbaş/Er (2nci Grup) 22, 23 Kasım 2021 22, 23 Kasım 2021 Erbaş/Er (3ncü Grup) 20, 21 Aralık 2021 20, 21 Aralık 2021

Askerlik yerlerine nereden bakabiliriz?

Bedelli askerlik de dahil olmak üzere askerlik celp tarihleri ve yerleri öğrenmek için eğer adayları E-Devlet'e kendi T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak milli savunma bakanlığının yayımlamış olduğu bilgiler ile bu sorularına cevap bulabilecek.