2021 yılı kapıdan kapıya satış temsilcisi ne kadar maaş alıyor?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi ne iş yapar? Kapıdan kapıya satış temsilcisinin görev tanımı nedir? kapıdan kapıya satış temsilcisi ne kadar maaş alıyor? Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor? Kapıdan kapıya satış temsilciliği için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve bütün detayları ile birlikte haberimizin içeriğinde derledik. Keyifli okumalar…

Kapıdan kapıya satış temsilcisi ne demek?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi ya da saha satış temsilcisi; sorumluluğunda bulunan ürün veya müşteri grubundan elde edilecek olan satış, kar ve müşteri memnuniyeti hedeflerini gerçekleştirmek amacı ile müşterileri ramak ve şirketine kazandırmak görevi ile sorumlu olan kişidir. Ayrıca satış faaliyetlerinde de aktif olarak yer almaktadır. Kapıdan kapıya satış temsilcisi, yeni müşterilerine proje ya da ürün satışını gerçekleştirmek ve mevcut olan müşteri portföyünü genişletmek adına saha çalışmaları yapan kişidir.

Kapıdan kapıya satış temsilcisi ne kadar maaş almaktadır?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışmak için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin ayda ortalama olarak aldığı toplam maaş miktarı 3.370 TL ‘dir. Aynı zamanda kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişin almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin alış olduğu aylık en yüksek maaş miktarı ise 4.180 TL ‘dir. Siz de; yukarıda belirtmekte olduğumuz maaş miktarları arasında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi adı iş ilanlarına göz gezdirebilirsiniz ve https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden size uygun olan en yakın ilana başvuru yaparak kariyer planlamanıza yön verebilirsiniz.

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ortaöğretim, lise ve dengidir.

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi ne iş yapmaktadır?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi; firmaların hedeflemiş oldukları sektörlerde başarı elde edebilmeleri için öncelikli olarak görev saha satış temsilcilerinden biridir. Bu sebeple de saha satış temsilcisinden yapması beklenen görevler şu şekilde sıralanmaktadır;

Pazar araştırma işlemini gerçekleştirir

Yeni müşterileri firmaya kazandırır

Firmanın belirlemiş olduğu hedefleri doğrultusunda müşterilerine en uygun olan çözüm önerilerini sunar

Verilen fiyat tekliflerinin gerçek olması için müşteri ile birebir müzareke eder

Müşteri talepleri ile tekliflerinin değerlendirmesi aşamasını sağlar

Gerçekleştirilen satışlara uygun biçimde sözleşmeler oluşturur

Belirlenmiş olan proje bütçelendirme işlemlerini yetkili olan birimlere sunar

Şirket menfaatlerine uygun olan ödeme koşuları ile satış koşullarını müşteriye sunmak ile yetkilidir.

Kapıdan kapıya satış temsilcisinin bağlı olduğu meslek ana grubu nedir?

Kapıdan kapıya satış temsilcisinin bağlı olduğu meslek ana grubu ‘’ hizmet ve satış elemanları ‘’ grubudur.

Kapıdan kapıya satış temsilcisi hangi meslek ana alt grubu içinde yer almaktadır?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi ‘’ satışlar ile ilgili elemanları ‘’ meslek ana alt grubu içinde yer almaktadır.

Kapıdan kapıya satış temsilcisinin meslek grubu nedir?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi ‘’ diğer satış elemanları ‘’ meslek grubu içinde nitelendirilmektedir.

Kapıdan kapıya satış temsilcisi hangi meslek birim grubu içinde yer alıyor?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi ‘’ kapı kapı dolaşarak satış yapan satış elemanları ‘’ meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Kapıdan kapıya satış temsilcisinin yer aldığı meslek kodu nedir?

Kapıdan kapıya satış temsilcisi olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğü içinde daha önceden belirlenmiş olan 5243.01 kodu içerisinde yer almaktadır.