2021 yılı için astsubay ve Subay alımları ne zaman yapılacak? Hangi alanlarda Subay Alımı ve Astsubay alımı yapılacak? Başvuru Şartları ne olacak?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmesi ve muvazzaf subay alımları ile astsubay alımlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

2020 yılının Ocak ve Şubat ayında yapılan son alımların ardından gözler 2021 yılı Ocak e Şubat ayına çevrildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı içerisinde alımlar yapılacak. Alımlarda en çok başvuru subay ve astsubay başvurularına yapıldı. Jandarma subay ve astsubay alımları Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı tarafından yapılıyor. Subay ve astsubay alımlarının yapıldığı branşlar ise şu şekildedir;

Jandarma,

Personel,

İkmal,

Maliye,

Öğretmen (Beden Eğitimi),

Bakım,

Mühendis (İnşaat),

İstihkam,

Muhabere,

Veteriner,

Tabip (Muvazzaf),

Diş Tabibi (Muvazzaf),

Sağlık (Muvazzaf),

Uçak/Helikopter Teknisyeni.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

Alımlarda adaylardan genel ve özel olmak üzere şartlar istenir. Özel şartlar içerisinde eğitim, KPSS, yaş ve sağlık kriterlerini barındırır. Genel şartlar ise şu şekildedir;

Özel şartlar içerisinde bulunan KPSS puanı şartı ise 65 puandır. Adayların KPSSP3 grubunda en az 65 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca başvuru yapacak kişilerinde 27 yaşını bitirmemiş olması, lisansüstü eğitim alanlar için 32 yaşını bitirmemiş olması istenmektedir.

Başvurular geçen yıl Ocak ve Şubat ayı içerisinde yapılmıştı. 2021 yılında subay ve astsubay alımlarda Ocak ev Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak henüz Jandarma Genel Komutanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan bu yıl sınavlarda ve mülakatlarda pandemi nedeniyle hassasiyet gösterileceği bu nedenle sürecin daha uzun sürmesi bekleniyor.