​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac ve umre hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" ifadelerine yer verildi.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Deneği, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini bekliyor

Hac Umre Seyahat Acenteleri Deneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, "Devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır." Açıklamasında bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 'un yanı sıra tüm dünyada ağır hasara neden olan salgınla ilgili olarak, etkilenenlerin çoğunu seyahat acenteleri ve çalışanlarının bulunduğunu hatırlattı.

Hac ve Umre seyahat acentelerinin bir yılı aşkın süredir tamamen askıya alındığını kaydeden Şahin, "Hiçbir çalışma alanı kalmayan ve birçok kalifiye çalışanı bünyesinde bulunduran sektör, kısa çalışma ödeneği sayesinde çalışanlarını kısmen de olsa koruyabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin, sektör açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şu açıklamaları yaptı:

"Aksi takdirde, hac, umre acentelerinin on binden fazla çalışanı işlerini kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Diğer seyahat acentelerinin tamamını da hesaba kattığımızda, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması, yüz binlerce çalışanın evine ekmek götürememesi tehlikesini doğuracaktır. Bu bağlamda devletimizin tüm sektörlere uyguladığı kısa çalışma ödeneği kolaylığının en azından seyahat acenteleri için devam ettirilmesi hayati önem taşımaktadır. Devletimizden en önemli beklentimiz, seyahat kısıtlamalarının kalkacağı döneme kadar, kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesidir."

Küresel ısınma, hac ve umre ibadetleri için risk oluşturabilir

Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda, hacıların yaz aylarına tekabül eden hac ve ölüm dönemlerinde sıcak stresi riski altında olabileceği tespiti yapılmıştır.

Climate Analytics bilim adamları tarafınca hazırlanan "Paris'ten Mekke'ye: Sıcaklık Stresi Müslüman Hacılar İçin Risk Oluşturuyor" başlıklı bir makale, küresel ısınmanın 1,5 ve 2 dereceyi aşması halinde Suudi Arabistan'daki hava sıcaklığının bu süre zarfında 45 dereceye ulaşacağını söylüyor. Yaz ayları namaz kılan Müslümanlar için ısı stresine maruz kalma riskini gösteren ilk çalışmadır.

Makale, sıcaklık ve nemi hesaplayarak ve genellikle insanın rahatsızlığını ölçmek için kullanılan termal stresin bir göstergesi olan "ıslak hazneli termometre" ölçümlerini kullanarak yazın beş günlük dönemlerde sıcaklığın "tehlikeli" ve "son derece tehlikeli" eşikleri ne sıklıkla aştığını değerlendiriyor. Bu bağlamda, "tehlikeli" ve "aşırı derece tehlikeli" eşikleri sırasıyla 24.6 ve 29.1 derece olarak belirleyen ABD Ulusal Hava Servisi kriterleri kullanılmıştır.

Bu nedenle, Eylül ayında beş günlük sürelerin aşırı derecede tehlikeli eşiği aşma olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Küresel ısınma 1,5 derece artarsa ​​hava sıcaklığının son derece tehlikeli bir eşiği aşma olasılığının 4 kat, ısınma 2 dereceye ulaşırsa 13 kat daha yüksek olacağı tahmin ediliyordu.

Ayrıca, Ağustos ve Eylül aylarında aşırı sıcak dönemlerde yaşamı tehdit eden sıcak çarpması olasılığının 2 derece küresel ısınmada iki kat daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir.

Çalışma, 21. yüzyılda hacın on yıllık dönemlerde üç kez yaz aylarına tekabül edeceğini hesaplıyor.

Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlanması riski yarıya indirecek

Çalışmanın baş yazarı ve Climate Analytics Bilimsel Model ve Veri Yöneticisi Dr. Fahad Saeed, Sıcak stresinin hacılar için bir tehdit oluşturduğuna karar vererek şunları söyledi:

"Yaz aylarında ibadetleri için Mekke'ye giden hacıları tehlikeli sıcaklık stresi riskine maruz bırakan beş günlük yüksek sıcaklık ölçümlerinin yoğunluğunun, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 dereceye ulaşması durumunda, bugünün 2 katı olacağını gördük. Hükümetlerin Paris Anlaşması'nda yapmayı taahhüt ettiği gibi küresel ısınmayı 1,5 dereceye sınırlamak, bu riski yarıya indirecektir.

İklim Değişikliği Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Meteoroloji Bölümü Direktörü ve çalışmanın eş yazarı Prof. Mansour Almazroui ise şu açıklamalara yer verdi:

"Giderek aşırılaşan yaz koşulları zaten bugün Mekke'yi ziyaret eden hacılar için ciddi bir tehlike teşkil ederken, çalışmamızda ortaya koyduğumuz sıcak çarpmalarında 1,5 derece ve 2 derece ısınma arasındaki hayati fark önümüzdeki yaz kendini gösterecek, 2047 ve sonrasında da devam edecek. Çalışmamız, insanları yaşamı tehdit eden etkilerden mümkün olduğunca korumak ve İslam’ın temel direklerinden birine verebileceği zararı en aza indirmek için küresel ısınmayı 1,5 dereceye sınırlamaya yönelik sıkı emisyon azaltımlarının önemini vurguluyor."

Küresel veri platformu Statista verilerinde yer alanlara göre, 2019 yılında 2,5 milyon kişi hac ibadetini yerine getirdi. Aynı yıl ramazan ayında umreye gidenlerin sayısı ise 4,2 milyon oldu.