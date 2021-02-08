2021 yılı fitre miktarı belli oldu mu? Diyanet 2021 yılı fitre miktarı

Heyecanla beklenen Üç Aylar’ın son ayı olan Ramazan, Nisan ayının 13’ünde başlayıp Mayısıs’ın 12’sinde de bitecektir. Ramazan’da oruç tutmanın yanı sıra fitre vermek de bir müslümanın yerine getirmesi gereken ibadetlerden biridir.

Diyanet tarafından her yıl belirlenen fitre miktarının, 2021 yılı için ne olacağı merak konusu. Konu ile ilgili henüz açıklama yapmayan Diyanet İşleri Bakanlığı’ndan bir açıklama beklenmekte.

Fitre’nin kimlere verilip verilmemesi gerektiği de merak edilen konulardan bir tanesidir.

Sizler için Fitre’nin kimlere verilemeyeceğini listeledik.

1) Ebeveynlere, kendi çocuklarınıza ve torunlarınıza,

2) Eşinize,

3) Durumu sizin gibi veya sizden daha iyi olanlara, fitre verilmez.

