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2021 Yılı Dini Günler Takvimi

2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı da 2021 dini günler takvimini açıkladı. Takvimde tüm İslam alemi için büyük önem arz eden dini günler bir bir belirtildi...

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:48
2021 Yılı Dini Günler Takvimi
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2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala Müslümanlar, yeni yılda dini günlerin ne zamana denk geldiğine yönelik araştırma yapmaya başladılar. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayının yanı sıra diğer mübarek aylar ve dini günler merak edilen konular arasında yer aldı.

Her sene dini günler takvimi ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Türkiye’deki tüm Müslümanlar bu takvime bakarak dini günlerin ne zaman idrak edileceğini görebilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 senesi için açıklanan dini günler takvimine bakıldığında, tüm İslam alemi için oldukça önemli olan günlerin ne zamana denk geldiği açıkça görülebiliyor.

Aşağıdaki kısımda 2021 senesi dini günler takvimi yer alıyor.

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

........


Son Güncelleme: 07.12.2020 01:48
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DiyanetDini Günler TakvimiTakvimDini Günler
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