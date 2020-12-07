2021 Yılı Dini Günler Takvimi

2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala Müslümanlar, yeni yılda dini günlerin ne zamana denk geldiğine yönelik araştırma yapmaya başladılar. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayının yanı sıra diğer mübarek aylar ve dini günler merak edilen konular arasında yer aldı.

Her sene dini günler takvimi ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Türkiye’deki tüm Müslümanlar bu takvime bakarak dini günlerin ne zaman idrak edileceğini görebilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 senesi için açıklanan dini günler takvimine bakıldığında, tüm İslam alemi için oldukça önemli olan günlerin ne zamana denk geldiği açıkça görülebiliyor.

Aşağıdaki kısımda 2021 senesi dini günler takvimi yer alıyor.