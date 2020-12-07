2021 Yılı Dini Günler Takvimi

2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala Müslümanlar, yeni yılda dini günlerin ne zamana denk geldiğine yönelik araştırma yapmaya başladılar. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayının yanı sıra diğer mübarek aylar ve dini günler merak edilen konular arasında yer aldı.
Her sene dini günler takvimi ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Türkiye’deki tüm Müslümanlar bu takvime bakarak dini günlerin ne zaman idrak edileceğini görebilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 senesi için açıklanan dini günler takvimine bakıldığında, tüm İslam alemi için oldukça önemli olan günlerin ne zamana denk geldiği açıkça görülebiliyor.
Aşağıdaki kısımda 2021 senesi dini günler takvimi yer alıyor.
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİT KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........