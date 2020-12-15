2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları

2021 Burç Yorumları

uzmanlarının 2021 burç yorumları nedir? Yapmış oldukları burç yorumlarına göre burçlar neler yaşayacak? Aşk hayatında başarılı olacak burç hangisi? Hangi burçlar para ve kariyer konularında daha şanslı olacak? Astroloji uzmanlarının burçlar hakkında 2021 senesi için geçerli olan yorumları nedir?

2021'den itibaren hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Yıllık burç incelemesi sayesinde hayatımızın gelişimi hakkında temel bilgileri öğrenme fırsatı buluyoruz. Öncelikle gökyüzü söz konusu olduğunda 2021 çok hareketli ve yoğun bir yıl olacak. 2021 yılı, şans ve bolluk bir arada var olacak ve tüm işaretler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. 2021, disiplinli ve sorumlu kişilerin yararlanacağı bir yıl olacaktır. Astroloji uzmanları tarafından sizler için 2021 burcunun bir yorumunu hazırladık.

2021

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kariyere odaklanacaklar. Satün'ün desteğiyle Koç, hayatlarında yeni bir çağ kurmaya başlayacak. Meslek ve mesleklerini değiştirebilirler. Koçlar sorumlulukları artıyor. Mars, Koç burcunda geri çekileceği için sağlık sorunlarına özellikle dikkat etmelidirler.Son iki yılda zor bir dönemden geçti. Bu süreç Nisan ayında sona erecek. ÇünküBoğa'ya geçecek. Geri sayım, boğa için şimdiden iyi şans ve refah günü. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlar olacak. Hayatlarında bir yıl köklü değişiklikler yaşayacaklar. Mayısıs-Haziran arası çok sert olabilir. Venüs Retrosu Boğa burcunda gerçekleşecektir.2021'de çok yoğun bir çalışma temposuna girecek. Profesyonel alanda önemli adımlar atacaklar. Kendi işlerini geliştirme fırsatına sahip olacakları için finansal gelirleri artacaktır. İkizler aşk hayatında atılım yapacaklar. 2021 yılında, evlenmeyi düşünen kişilere özel fırsatlar sağlayacak.Hayatlarında temizlenme ve arınma dönemleri yaşayacaklar. Evli kişiler ayrılabilir. Duygularını daha güçlü hissedecekler ve ilişkiler konusunda net kararlar alacaklar. Bu, Venüs'ün gerilemesinin en önemli işaretlerinden biridir. Şans faktörü yılın ikinci yarısında ortaya çıkacak. Konfor alanlarını terk etmeleri gerekir.yıl boyunca Jüpiter’den destek alacak. Özellikle ilişkilerinde ve ailelerinde önemli gelişmeler olacak. Çocuk sahibi olabilirler. Uzun zamandır istediklerini elde etme fırsatına sahip olacaklar. Sosyal çevreleri güncellenmeye başlayacak. Yaşam hedefleri yeniden şekillenecek.2021'de kariyerinde büyük bir atılım yapacak. Başak, Satün'ün etkisiyle yepyeni bir döneme girdi, son iki yılda zorlu testlere dayandı. Bu yılın başlarında ve Haziran'dan Temmuz'a kadar olan güneş tutulmaları en çok Başak burcuna fayda sağlayacak. Kariyerlerinde hedeflerine ve atılımlarına ulaşacakları iyi bir yıl geçirecekler. Geçmişte kalan iki yıl boyunca yaşadıkları acıları hafifletecekler.Ev ve aile ilişkileri arasında bir denge kuracak ve geçmişteki kızgınlıklar bir kenara atılacak. Gayrimenkul satın alımlarında şanslı olacaklar. Bu yılın ikinci yarısında sürprizlerle dolu olacaklar. Hayatlarında değişiklikler ve yenilikler olacak. İlişkilerinde beklenmedik kararlar alabilecekler.mali işlerde rahatlıkla nefes alabilecekleri bir yıl olacak. Yaratıcılıklarını gösterecekleri bir süreçten geçecekler. İlişkide dengeli kararlar alabilirler. Hayattaki eğilimleri ayarlamaya başlayacaklar.hayata bakış açılarını ve karakterini yeniden inşa etme sürecinden geçecek. Mali konuları dikkatlice ele almaları gerekir. Kendilerini daha fazla gösterebilecekleri ve özgüvenlerinin artacağı bir yıl yaşayacaklar. Yeni iş alanlarında kariyer planlayabilirler. Kişilerarası ilişkilerinde daha seçici olacaklar.Satün'ün etkisiyle sorumlulukları artacak. Yaşamlarının bir yılında temel ve köklü değişiklikler yaşayacaklar. Sağlıklarına dikkat etmeliler. Aile içindeki ekonomik sorumluluklar artacaktır. Disiplin ve düzenin öncülük ettiği bu süreçte şanslı olacaklar.yeteneklerine göre kendilerini bulacakları ve sınırlarını belirleyeceği bir döneme giriyor. Yılın ikinci yarısı şaşırtıcı bir aşk gelişimi yaşayabilir. Evlenmeye karar verebilir veya ilişkilerini yeni bir düzeye taşımak isteyebilirler.Jüpiter'in desteğiyle bir yıl yaşayacak ve kariyeri ödüllendirilecek. İş alanında yükselebilirler. İlişki hakkında büyük kararlar verme eğiliminde olacaklar. Aile ilişkileri düzene girecek. Taşınmaları veya gayrimenkul satın almaları için fırsatlar olacaktır.