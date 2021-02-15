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2021 yılı bekçi alımları olacak mı? Başvurular ne zaman başlıyor?

2021 yılında yaşanan personel eksikliği ile birlikte bekçilik alımları olacak. Covid-19 nedeniyle ertelenen bazı sınavlar vardı. Tam olarak tarihi belli olmasa da şubat veya mart gibi düşünülen sınavlara girmeyi düşünen vatandaşların resmi siteleri takip etmeleri gerekmektedir.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:02
2021 yılı bekçi alımları olacak mı? Başvurular ne zaman başlıyor?
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 2021 yılı bekçi olmak için gereken şartlar nelerdir? Başvuru tarihi ne zaman?

Türkiye genelinde yapılacak olan bekçi alımlarında 11 bin kişi bekçi olabilecek. 2021 yılına girmemizle birlikte, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından önceki günlerde bir açıklama yapıldı. Türkiye genelinde bekçi alımı olacağını söyleyen Soylu’nun konuşmasının ardından vatandaşlar başvuru şartlarının neler olduğunu ve ne zaman başvuru yapılabileceğini merak etmeye başladı.

Başvuru yapabilecek insanların en az lise mezunu olması gereken bekçilik için her geçen yıl talep artmaktadır. 772 sayılı kanun kapsamında çarşı ve mahalle bekçisi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2021 yılı içerisinde de bekçi alımları olacak.

Bekçilik sınavları

İlk olarak yazılı sınava tutulacak olan bekçi adaylarını yazılı sınavdan sonra bekleyen bir fiziki yeterlilik sınavı olacaktır. Son olarak sözlü mülakat aşamasına tabi tutulacak olan adaylar içerisinde bütün hepsini geçen vatandaşlar, gereken eğitimleri alarak görev yapacakları yerlere atanacaklardır.

Bekçilik için gereken başvuru şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En düşük lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
  • 168 santimetreden uzun olmak,
  • Vücut kitle indeksinin 18-27 arasında olması,
  • Başvuru yapılan ilde en az bir yıl ikamet etmiş olması,
  • Askerliğini yapmış olmak

 

Bekçi alımları ne zaman başlıyor?

Personel sayısında eksik olması sebebi ile bu sene de bekçilik alımları olacak. 2021 yılına girmiş olmakla birlikte gecikme yaşanan pek çok sektör bulunmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan bu gecikmeler ile personel sayısında yetersizlikler yaşanıyor. Ancak bu gecikmelerin durdurulması ve yakın zamanda personel alımlarının başlaması beklenmektedir.

Şubat ve mart aylarında düşünülen Türkiye genelinde olacak olan 11 bin bekçi alımları, belirtilen aylarda düşünülüyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir açıklama yapıldığı zaman sitemizde haber vereceğiz. Bu mesleği yapmayı düşünen vatandaşların Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesini takip etmeleri ve orada yapılan duyuruları yakından izlemeleri gerekmektedir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:02
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BekçilikEmniyet Genel Müdürlüğü2021 Bekçilik Sınavları
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