2021 yılı asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor?

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişi ne iş yapar? Asansör görevlisi nedir? Asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor? Asansör görevlisi olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Asansör görevlisi için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? Sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar..

Asansör görevlisi nedir? Asansör görevlisi tanımı nedir?

Asansör görevlisi; çok katlı olan bina, gökdelen, kule, hastaneler ve benzeri olan yapılarda bulunan asansörlerin sevk ve idare işleri ile sorumlu olan kişidir.

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişi ne kadar maaş almaktadır?

Asansör görevlisi olarak hizmet veren bir kişi aylık ortalama olarak toplamda 3.170 TL maaş almaktadır. Ayrıca asansör görevlisi olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ve asansör görevlisi olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 3.870 TL ‘dir. Siz de yukarıda belirtmiş olduğumuz maaş miktarları arasında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR asansör görevlisi iş ilanlarına bakabilirsiniz ve https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanmış olan iş ilanlarını inceleyerek size en uygun olanını seçebilir ve bu sayede de çok kolay bir şekilde kariyer planlamanıza yön verebilirsiniz.

Asansör görevlisi olarak çalışmak için hangi okul ve hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Asansör görevlisi olarak hizmet vermek için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi okur yazar olmaktır. Herhangi bir belgeye de sahip olamk gerekmez.

Asansör görevlisi olan bir kişi ne iş yapar?

Asansör kullanan kişi ya da kişileri güler yüz ile karşılamak

İşletmeci tarafından tespit edilen kılık ve kıyafete uygunluk göstermek

Asansöre binen kişilerin sordukları soruları yanıtlamak

Asansöre biniş ve inişlerde düzeni sağlamak

Asansörde yer alan butonlara basarak sevk ile idareyi sağlamak

Asansörün günlük bakım ve temizlik işlerini yapmak ve asansörün düzenli olmasını sağlamak

Gereken her türlü emniyet tertibatını açmak ve asansörü kullanıma hazır hale getirmek

Oluşabilecek acil durumlarda asansörde bulunan kişilerin tahliye durumunu sağlamak

Oluşan herhangi bir arıza durumunu telsiz yardımı ile asansör teknik servisine bildirmek ve oluşan arızanın giderilmesini sağlamak

Asansöre belli bir kapasite dışında hiçbir şekilde yük alımı yapmamak

Asansörün uyarı düğmesi ve cihazına uygun bir şekilde uyarıda bulunmak

Asansörde ki oluşan bir takım arızalar gidermek ve benzer olan görev ile işlemleri yerine getirmek ile sorumludur ve yükümlüdür.

Asansör görevlisinin bulunduğu meslek ana grubu nedir?

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişi; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanlarını en etkin bir biçimde kullanarak önce işçi sağlığı ve sonra da iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerektirdiği verimlilik ile kalite gereklerine de uygun olacak bir şekilde;

Asansör görevlisi olarak hizmet veren bir kişi, nitelik gerektirmeyen meslekler kategorisinde yer almaktadır.

Asansör görevlisinin bulunduğu meslek ana alt grubu nedir?

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişi; çöpçüler ve diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar olarak nitelendirilmektedir.

Asansör görevlisinin yer aldığı meslek grubu nedir?

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişinin bağlı bulunduğu meslek grubu; diğer nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlardır.

Asansör görevlisinin bağlı olduğu meslek birim grubu nedir?

Asansör görevlisi olarak hizmet veren bir kişi; başka yerde sınıflandırılmış nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadır.

Asansör görevlisinin yer aldığı meslek kodu nedir?

Asansör görevlisi olarak çalışan bir kişi; Türk Meslekler sözlüğünde belirlenmiş olan 9629.05 meslek koduna bağlıdır.