2021 Yılbaşı özel tv yayın akışı ve Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yılbaşı tv programları

2020 yılının sonuna az bir süre kaldı. Birçok kanalda yılbaşı gecesine özel programlar yayınlanacak. Her sene yapılan yılbaşı özel programları bu yıl pandemi nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında daha da dikkat çekiyor. İşte kanalların yılbaşı gecesi programları ve programlara yönelik hazırlanan sürprizler;

Show TV Güldür Güldür Show

Show TV’nin reyting rekorları kıran komedi programı Güldür Güldür yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Programın yılbaşı özel bölümünde Aslıhan Güner, İbrahim Demirci, Yeşim Salkım, Ayta Sözeri ve Toygan Avanoğlu konuk olarak katılacak.

Star TV İbo Show

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İbo Show’un yılbaşı özel programında Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç gibi önemli isimler yer alacak.

Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

ATV Kim Milyoner Olmak İster

Bir başka komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Programın yılbaşı özel konukları ise Hülya Avşar, Koray Avcı, Kibariye ve Emir Can İğrek olarak açıklandı. Program yılbaşı gecesi saat 20:00 ekranlara gelecek.

ATV’nin sevilen bilgi yarışmasında yılbaşı özel bölümü kapsamında ünlü isimler yarışacak. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu programın yılbaşı konukları ise Emel Müftüoğlu, Serdar Ortaç ve Burak Kut olacak.

TV 8 O Ses Türkiye

Sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye her yılbaşı bölümüyle gündem oluyor. Yarışmanın bu sene yılbaşı konuklarına ilişkin net bir açıklama yapılmadı ancak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü saat 20:00 ekranlara gelecek.