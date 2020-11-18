2021 yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık okullar tatil olacak mı?

2021 yılı yılbaşı için kısa bir süre kala 31 Aralık gecesi sonrasında 1 Ocak tarihinde hangi güne denk geldiği merak edilmeye başlandı. 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olması ve 31 Aralık Perşembe gününde okulların tatil olup olmadığı gündeme geldi.

2021 yılbaşı tatili ne zaman?

2021 yılbaşı için geri sayım sürerken tatil hazırlığı yapan kişiler de araştırmalarını hızlandırmaya başladılar. Mesai çalışanlar ile öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil olduğunu araştırmaya başladılar.

2021 yılı yılbaşı tatili 1 Ocak Cuma gününe denk gelmektedir. 1 Ocak resmi tatil olması nedeniyle Cuma gününde okullar ve kamu kurumları tatil olacak.

31 Aralık 2020 Perşembe okullar tatil mi?

31 Aralık Perşembe günü okullar tatil olmayacak fakat Bakanlığın verebileceği tatil haberiyle yılbaşı tatili 4 güne çıkabilir.