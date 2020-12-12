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2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi 2021 senesinde de heyecanı doruklara çıkaracak. Milyonlarca kişinin bilet satın alarak şansını deneyeceği 2021 yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Diğer yandan yılbaşı çekiliş biletlerinin de fiyatları açıklandı...

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:25
2021 Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Sahte bilet nasıl anlaşılır? 2021 Milli Piyango bilet fiyatları
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2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala milyonlarca vatandaş Milli Piyango tarafından satışa sunulacak olan yılbaşı çekilişi biletlerine ilgi göstermeye başladı. Milli Piyango tarafından 31 Aralık gecesinde yapılacak olan çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi elde etmek isteyenler bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.

 

2021 yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango, yeni seneye girilirken yapılacak çekiliş neticesinde verilecek olan büyük yılbaşı ikramiyesinin tam 100 milyon lira olduğunu açıkladı.

 

Yılbaşı çekilişi biletleri ne kadara satılıyor?

Her sene sonunda 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi ile birlikte milyonlarca vatandaş büyük ikramiye için şanslarını deniyorlar. Yapılan çekiliş sonucunda şanslı kişi ya da kişiler biletlerine göre 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi elde edecekler. 2021 senesi için Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişi kapsamında basılan biletler aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulacaklar.

  • Çeyrek bilet 25 TL
  • Yarım bilet 50 TL
  • Tam bilet 100 TL

 

Bilet alacakların mutlaka dikkat etmesi gerekenler!

Milli Piyango tarafından basılan biletler dışındaki biletlerin alınmaması oldukça önemlidir. Yılbaşı çekilişi bileti alacak olanların özellikle biletler üzerinde yer alan Milli Piyango kuşuna dikkat etmeleri ve bilet numarası üzerine yerleştirilen sembolleri kontrol etmeleri gerekmektedir. Biletlere mor ışık tutulduğunda parlak işaretlerin görülebilmesi gerekmektedir.

Piyasadaki birçok dolandırıcı sahte biletler satarak insanları kandırmaktadırlar. Sahte basılan biletler üzerinde kabartmalı seri numaraları olmamaktadır. Buna bağlı olarak biletler alınırken üzerindeki kabartmalı seri numaralarına dikkat edilmesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
2021 YılbaşıYılbaşı çekilişiMilli Piyango
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