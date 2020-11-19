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2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar kaç TL?

2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL olacak merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi bilet fiyatlarını ve büyük ikramiye tutarını açıkladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:05
2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar kaç TL?
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2020 yılının sonuna az bir süre kala yılbaşı piyango biletleri merak konusu oldu. Her yıl geleneksel hale gelen Milli Piyango çekilişlerinde yılbaşı büyük ikramiyesi veriliyor. 2021 yılı milli piyango biletleri 29 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Biletlerin fiyatları ve büyük ikramiyenin tutarı belli oldu.

2021 Milli Piyango büyük ödül ve bilet fiyatları

Milli Piyango İdaresi Yılbaşı ikramiyesinin 100 milyon TL olduğunu açıkladı. 100 milyon TL büyük ödülün bilet fiyatları ise şu şekilde;


Tam bilet 100 TL,

Yarım bilet 50 TL,

Çeyrek bilet 25.

2021 yılbaşı biletlerinin satış tarihi de açıklandı. 29 Kasım 2020 tarihinde satışa çıkarılacak olan yılbaşı çekilişi biletleri şimdiden merakla bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
BiletPiyango
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