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2021 Yılbaşı bileti ikramiye sorgulama ekranı

Yılbaşına az bir süre kala şans oyunu tutkunları yılbaşı biletlerini almaya başladı. Bilet alana vatandaşlar 2021 yılbaşı bileti ikramiyesi sorgulama ekranını araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:19
2021 Yılbaşı bileti ikramiye sorgulama ekranı
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Her yıl olduğu gibi 2021 yılı yılbaşı gecesi milli piyango çekilişi gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişe şans oyunu tutkunları akın etti. Yılbaşı gecesi şanslı kişi ya da kişilerin belirleneceği ekiliş canlı olarak yayınlanacak. Öte yandan bilet alan birçok kişi bilet sorgulama ekranını araştırıyor.

Yılbaşı bileti nereden alınır?

Milli Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bayilikler üzerinden satılmaktadır. Öte yandan online olarak da bilet satışı yapılıyor. Bilet almak isteyen vatandaşlar Milli Piyango İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yılbaşı biletlerini alabiliyor.

Yılbaşı bileti sorgulaması ise www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden yapılmaktadır. 31 Aralık 2020 gecesi gerçekleştirilecek çekilişin adından sorgulama yapılabilir. Öte yandan yine aynı site üzerinden gece yapılacak çekiliş canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul’un ünlü piyango bayileri

Nimet Abla

Nimet Abla milli piyangonun en çok kazandıran bayisi olarak bilinir. Her yıl bilet almak için binlerce kişi Nimet Abla’nın bilet sırasına girer. 1978 yılında vefat eden Nimet Abla’nın cenazesine binlerce kişi de katılmıştır. Tam adı Nimet Özden olan Nimet Abla piyangoculuğa Tayyare Piyangosunun 23.çekilişinde yani 1937 yılında başlamış ve ünü kısa süre içerisinde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Ünü arttıktan sonra Türkiye’nin birçok yerinde Nimet Abla’nın bayilikleri de açılmıştır.

Tek Kollu Cemal

Nimet Abla’nın kapı komşusu olan Tek Kollu Cemal astsubayken bir kaza geçirir ve tek kolunu kaybeder. Ardından bilet satıcılığına başlayan Cemal, Nimet Abla ile yan yana bilet satardı. Nimet Abla’dan bilet alan biri ondan da bir bilet almadan gitmezmiş.

Uzun Ömer

2 metre 25 cm boyunda olan Uzun Ömer, İstanbul’un en ünlü biletçilerinden biridir. Karaköy Pastanesinin yanında bilet satan Uzun Ömer daha sonra Köprüaltında bilet satmaya başlamıştır.

Cüce Simon

Uzun Ömer’in tam tersi olan Cüce Simon kısa boyuyla dikkat çekmiştir. Seyyar satıcı olan Cüce Simon, şık giyimi, şapkası ve bastonunu yanından eksik etmez. İstanbul’un en ünlü piyango satıcılarından biri de Cüce Simon’dur.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:19
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BiletYılbaşıNimet Abla
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