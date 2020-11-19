2021 yıl tüm burçların aşk hayatı! 2021 yılı 12 burç aşk hayatı

2020 yılının son aylarına girilen şu günlerde birçok kişi yeni yılda kendilerini nelerin beklediği merak ediyor. Burç yorumcuları da 2021 yılında burçları bekleyen gelişmelerle ilgili görüşleri paylaşıyor. 2021 yılında burçlara göre aşk hayatlarına neler olacağına ilişkin yorumlar çokça takip ediliyor. İşte burçların 2021 yılında özel hayatında olabilecek gelişmeler;

Terazi burcu

Terazi burçlarının yeni yılda çalkantılı bir aşk hayatı bekliyor. 2021 yılında özellikle bekar olan teraziler ilişkilerinde farklı sorunlarla karşılaşabilir.

İkizler burcu

2021 yılında ikizler burcu olan kişilerin aşk hayatı bir düzene oturacak. Bekar ikizlerinde aşk hayatında istedikleri, bekledikleri kişiyle karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Aslan burcu

Kariyer ve para odaklı hırslarından dolayı ilişkilerine vakit ayırmayan aslanlar 2021 yılında partnerleriyle sorun yaşayabilir. Bu sorunların çoğunun maddi sorunlar olacağını söyleyebiliriz.

Balık burcu

İlişkisi olan balık burçları 2021 yılında ilişkilerinde ufak tefek sorunlar yaşasa da çözüm odaklı davrandıklarında mutlu bir ilişki sürdürebilecekler. Bekar balıklar için ise kısa süreli ilişkilerden uzak durulması gereken bir dönem olacak.

Akrep burcu

Başak burcu

Oldukça kıskanç yapılarıyla bilinen akrep burçları 2021 yılında kıskançlıklarını bir kenara bırakmaları halinde mutlu ve aşk dolu bir ilişki yaşayacaktır. Bekar akrepler de kendilerine uygun kişilerle ciddi adımlar atabilir.

Başak burçları için 2021 yılı tutkulu bir aşk dönemi olacak. Bekar veya evli fark etmeksizin ilişkilerde yüzü gülecek taraf 2021 yılında başak burcu olacak.

Boğa burcu

2021 yılında boğa burçları ilişkilerine sadık olacak ve özel hayatlarındaki sorunları kolayca çözebilecek. Bekar boğalarında 2021 yılında kendilerine uygun bir partner bulması çok yüksek ihtimal.

Koç burcu

Koç burcu olanların 2021 yılında aşk hayatları tam anlamıyla fırtınalı geçecek. Bekar koçlarında 2021 yılında partner seçme konusunda sorun yaşayacağı söyleyebiliriz.

Kova burcu

2021 yılında kova burcu olanlar için yeni bir ilişkinin yolda olduğu görülüyor. Özellikle ilişkisi olanların mutsuz ise ilişkilerine nokta koyarak önlerine bakmalarında fayda var. Bekar kovalar için ise yeni aşklar, yeni başlangıçların yılı 2021 yılı olacak.

Yay burcu

Yay burcu olanlar 2021 yılında ciddi bir ilişkiden çok flört etme evresinde bir ilişki dönemi yaşayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında yayların partner seçiminde hislerine güvenmeleri gerekiyor.

Yengeç burcu

2021 yılında evli olan yengeç burçlarının en büyük sorunu iş olacak. İşlerindeki yoğunluk özel hayatında sorunlara neden olabilir. Bekar yengeçler ise 2021 yılında iş hayatı üzerinden biriyle tanışabilir hatta bu tanışma kısa süre içerisinde ciddileşebilir.