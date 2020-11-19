İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

2021 yıl tüm burçların aşk hayatı! 2021 yılı 12 burç aşk hayatı

Burç yorumları hayatımızda olabilecek gelişmeleri ön görmemizi sağlayabilir. 2020 yılının sonuna çok az bir süre kala burç okuyucuları 2021 yıl tüm burçların aşk hayatını nasıl etkileyecek, 2021 yılı 12 burç aşk hayatı nasıl olacak sorularını araştırıyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:05
2021 yıl tüm burçların aşk hayatı! 2021 yılı 12 burç aşk hayatı
Takip Et:

2020 yılının son aylarına girilen şu günlerde birçok kişi yeni yılda kendilerini nelerin beklediği merak ediyor. Burç yorumcuları da 2021 yılında burçları bekleyen gelişmelerle ilgili görüşleri paylaşıyor. 2021 yılında burçlara göre aşk hayatlarına neler olacağına ilişkin yorumlar çokça takip ediliyor. İşte burçların 2021 yılında özel hayatında olabilecek gelişmeler;

Terazi burcu

Terazi burçlarının yeni yılda çalkantılı bir aşk hayatı bekliyor. 2021 yılında özellikle bekar olan teraziler ilişkilerinde farklı sorunlarla karşılaşabilir.

İkizler burcu

2021 yılında ikizler burcu olan kişilerin aşk hayatı bir düzene oturacak. Bekar ikizlerinde aşk hayatında istedikleri, bekledikleri kişiyle karşılaşma ihtimali bulunuyor.

Aslan burcu

Kariyer ve para odaklı hırslarından dolayı ilişkilerine vakit ayırmayan aslanlar 2021 yılında partnerleriyle sorun yaşayabilir. Bu sorunların çoğunun maddi sorunlar olacağını söyleyebiliriz.

Balık burcu

İlişkisi olan balık burçları 2021 yılında ilişkilerinde ufak tefek sorunlar yaşasa da çözüm odaklı davrandıklarında mutlu bir ilişki sürdürebilecekler. Bekar balıklar için ise kısa süreli ilişkilerden uzak durulması gereken bir dönem olacak.

Akrep burcu


Oldukça kıskanç yapılarıyla bilinen akrep burçları 2021 yılında kıskançlıklarını bir kenara bırakmaları halinde mutlu ve aşk dolu bir ilişki yaşayacaktır. Bekar akrepler de kendilerine uygun kişilerle ciddi adımlar atabilir.

Başak burcu

Başak burçları için 2021 yılı tutkulu bir aşk dönemi olacak. Bekar veya evli fark etmeksizin ilişkilerde yüzü gülecek taraf 2021 yılında başak burcu olacak.

Boğa burcu

2021 yılında boğa burçları ilişkilerine sadık olacak ve özel hayatlarındaki sorunları kolayca çözebilecek. Bekar boğalarında 2021 yılında kendilerine uygun bir partner bulması çok yüksek ihtimal.

Koç burcu

Koç burcu olanların 2021 yılında aşk hayatları tam anlamıyla fırtınalı geçecek. Bekar koçlarında 2021 yılında partner seçme konusunda sorun yaşayacağı söyleyebiliriz.

Kova burcu

2021 yılında kova burcu olanlar için yeni bir ilişkinin yolda olduğu görülüyor. Özellikle ilişkisi olanların mutsuz ise ilişkilerine nokta koyarak önlerine bakmalarında fayda var. Bekar kovalar için ise yeni aşklar, yeni başlangıçların yılı 2021 yılı olacak.

Yay burcu

Yay burcu olanlar 2021 yılında ciddi bir ilişkiden çok flört etme evresinde bir ilişki dönemi yaşayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında yayların partner seçiminde hislerine güvenmeleri gerekiyor.

Yengeç burcu

2021 yılında evli olan yengeç burçlarının en büyük sorunu iş olacak. İşlerindeki yoğunluk özel hayatında sorunlara neden olabilir. Bekar yengeçler ise 2021 yılında iş hayatı üzerinden biriyle tanışabilir hatta bu tanışma kısa süre içerisinde ciddileşebilir.



Son Güncelleme: 19.11.2020 18:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurçAşk2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
Yemek yerken kalp krizi geçiren gencin korona testi pozitif çıktı
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
21 araçtan hırsızlık yapan oto faresi: 'Yakışıklı çekin'
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?
Açık cezaevi ne demektir, ne gibi avantajları vardır ?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim yerleri
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu
Kar ne zaman yağacak? İşte Yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler
Sgk yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır ?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cengiz Tangör kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar kaç TL?
Medcezir hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Medcezir tekrar bölümleri ne zaman?
Gediz ve Aydem Elektrik dağıtım abonelerin elektriklerini 30 Nisan'a kadar kesilmeyecek!
FOX Temizlik Benim İşim sunucusu kim olacak? Programın formatı ne? FOX Temizlik Benim İşim programı başlıyor!
Bankalar konut kredisi yapılandırması yapılacak mı? Binlerce mağdur yapılandırma haberi bekliyor!
Kuruluş Osman Sevdayı Muhammed ilahisi
2021 yıl tüm burçların aşk hayatı! 2021 yılı 12 burç aşk hayatı
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Kasım 2020
Menajerimi Ara Dicle diziden ayrıldı mı, neden ayrılıyor? Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı mı?
Show TV Ender Saraç ile Sağlıklı Günler başlıyor!
Özel hastanelerden alınan heyet raporu geçerli sayılır mı? Heyet raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
20 yaş altı sokağa çıkma yasakları ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.