İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

2021 Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir?

Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir? haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 26.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 23:49
2021 Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir?
Takip Et:

Öğrenciler Yetim Maaşı Nasıl Alabilir? 2020

Yetim maaşı alan öğrenciler eğitim ve öğretim hayatları sona erene kadar yetim maaşı almaya devam eder. Erkek ve kız çocukları için farklı kurallar belirlenmiştir. Erkek çocukları belirli bir yaşa kadar yetim maaşı alabilirken, kız çocukları evlenene kadar yetim maaşı alabilmektedir. Yaş sınırı kız çocukları için geçerli değildir. Erkek çocukları ise 25 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir. Üniversite okumayan erkek çocukları 20 yaşına kadar yetim maaşı alabilmektedir.

Yetim Maaşı Nedir?

Yetim maaşı ya da ölüm aylığı olarak da bilinmektedir. Sigortalı bir kişinin vefat etmesinden sonra çocuklarına bağlanan maaştır. Eşe dul aylığı ve çocuklara yetim aylığı verilmektedir. Bunun için vefat eden kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Geri ödemesiz şekilde dul ve yetim aylığı verilmektedir.

Erkek çocukları üniversite okursa 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. Eğer üniversite okumazsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir. Kız çocukları için sınırsız zaman verilmiştir ancak evlendikleri zaman yetim aylığı kesilmektedir.

Yetim Maaşı Ne Kadar?

Yetim aylıkları ya da dul aylıkları belirlenirken vefat eden kişinin maaşına bakılmaktadır. Ayrıca çocuk sayısına göre de oranlar değişmektedir. Yetim maaşları şu şekilde verilmektedir;

-Vefat eden sigortalı kişinin eşine maaşının yarısı kadar ölüm aylığı verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin çocuğu yoksa maaşının %75 oranı eşine ölüm aylığı olarak verilmektedir.

-Vefat eden sigortalı kişinin bir çocuğu ve eşi varda çocukların her birine %25 oranında eşe %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

-Verilen maaşlar, vefat eden kişinin maaşının %90’ından fazla değildir.

-Anne ve babasını kaybeden çocuklar için iki ebeveynin maaşlarının %50 si verilmektedir.

Yetim Maaşı Almanın Şartları

Yetim aylığı almak için şu şartları sağlıyor olunması gerekmektedir:

-Yetim aylığı alacak olan çocuklar evli olmamalıdır.

-Vefat eden kişinin en az 5 yıldır sigortalı olması gerekmektedir.

-Erkekler üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

-Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilmektedir, yaş sınırı yoktur.

-Yetim aylığı almak için hane gelirinin düşük olması gerekmektedir.

-Gayrimenkul, dükkan ya da farklı bir gayrimenkulü olmamalıdır.

-Eşler evlenirse dul maaşı alamamaktadır.

Yetim Maaşı Başvurusu İçin İstenen Belgeler

-Yetim kalan çocukların kimlik belgeleri,

-Başvuru dilekçesi,

-Öğrenci belgesi,

-Vefat eden kişinin sigorta ölüm belgesi,

-6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

-İkametgah belgesi,

-Gelir belgesi,

-Mülkiyet belgesi.

Özel durumlarda farklı belgeler de istenmektedir. SGK hizmet dökümü gibi farklı evraklar istenebilir.

Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yetim aylığı başvurusu için SGK kurumuna gidilmesi gerekmektedir. Bizzat kuruma gidilerek yapılması gerekmektedir. Gerekli belgeler ile birlikte kuruma gidilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Bütün çocukların tek tek başvuru yapması gerekmektedir. Ancak 18 yaşından küçük ve engelli çocukların başvurularını büyük kardeşleri ya da annesi veya babası yapabilmektedir. Başvurular değerlendirilir ve sonuç açıklanır.

Yetim Maaşı Başvuru Sonucu Sorgulama

Yetim maaşı sorgulama işlemi e- devlet üzerinden yapılabilmektedir. E- devlet üzerinden SGK kısmına giriniz ve ölüm aylığı başlığına tıklayınız. Sorgulama işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

Yetim Aylığı Maaşı Ödemesi

Yetim aylığı maaşları PTT üzerinden verilmektedir. PTT üzerinden hesabı olanlar PTT üzerinden yetim aylığı alabilir ya da başka bankada hesabı olanlar kendi bankasından ödemesini alabilmektedir.

Yetim aylıkları erkek ve kız çocuklar için farklı şekilde verilmektedir. Kız çocukları evlenene kadar yetim aylığı alabilirler, erkek çocukları ise üniversite okuyorsa 25, okumuyorsa 20 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

Yetim aylıkları 2020 yılı için 293 TL olarak belirlenmektedir. Ancak durum sigortalı çalışanın maaşına göre değişmektedir. Yeni zam ile birlikte yetim aylıklarının en yükseği 293 TL olmuştur. Tekrar zam yapılması beklenmektedir. Yetim aylıkları her ay verilir ve belirtilen şartlar oluşmadığı sürece her ay yetim aylığı verilmeye devam edilir.



Son Güncelleme: 26.03.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yetim Maaşı şartları 2020Yetim Maaşı şartları 2020|Yetim Maaşı şartlarıYetim Maaşı NedirYetim Maaşı Ne KadarYetim Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı
2021 Ramazan ilk sahura hangi tarihte kalkılacak? İlk teravih ne zaman?
2021 Ramazan ilk sahura hangi tarihte kalkılacak? İlk teravih ne zaman?
Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri
Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

Popüler Haberler

2021 Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir?
Rüyada at görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? at görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Fiili Hizmet Süresi Zammı kimlere verilir? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
Findex kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Banka kredi notu hesaplama nasıl yapılır?
Aviva BES’in kazandırdıkları 2021
İlaç raporu hangi hastanelerden alınır? 2021 Özel ve devlet hastanesi ilaç raporu işlemleri
Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? 2021 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi
Hellim peyniri nasıl kızartılır? Hellim kızartmanın püf noktaları
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Heifer sterilizasyon spreyi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Seni Çok Bekledim canlı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim 9. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mart 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.