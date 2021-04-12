2021 Yeni Ramazan yasakları neler? Ramazan ayı kısıtlamaları

Ramazan ayında yasaklar var mı? Sokağa çıkma yasağı geliyor mu?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 13 Nisan 2021 yılında ilk oruçlarımızı tutacağız. Korona virüs sebebi ile bu sene Ramazan ayında hangi yasaklar uygulanacak diye vatandaşlar merak etmektedir. Ramazan ayında bütün illerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Ramazan ayı boyunca restoran lokantalarda sipariş verilecektir. Toplu iftarlar yapılamayacak ve teravih namazı kılınamayacak.

Dünyanın etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Ali Erbaş açıklamalarda bulundu:

‘Başta Sağlık Bakanı olmak üzere devletimizin yetkili organları ile değerlendirmeler yaptık. Bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarını camilerde değil evlerde kılınmasına karar verdik. Gönlümüzden geçen camilerde çoluk çocuğumuz ile bu mübarek ayda topluca kılalım fakat salgın sebebi ile tehlikeye atmadan bu yıl Ramazan ayını böyle geçirmeyi karar verdik. Böyle bir açıklamayı yapmak benim için çok acı ve üzücü. Fakat hepimizin sağlığı önemli’

Ramazan ayı 13 Nisan günü başlıyor. Ramazan bayramı 13 Mayısıs günü başlıyor. Ramazan bayramı 2021 yılında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda açıklama henüz gelmedi.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine ‘Ramazan Ayı Tedbirleri’ genelgesi gönderdi. Genelgede belirtildiğine göre sahur ve iftarda kalabalık olunmasına müsaade edilmeyecektir. Teravih namazları camilerde değil evlerde kılınacaktır. Fırınlarda pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce son bulacaktır. Ramazan ayında fahiş fiyatlara denetimler artacak ve müdahale edilecektir.

12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ramazan ayında alınacak tedbirler şöyledir:

1)Toplu sahur ve iftarlar yapılmayacak. Ev içi bulaşma oranındaki yükseklik göz önüne getirilirse misafir kabul edilmemesi gerekmektedir.

2)Teravih namazları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kılınacaktır. Camilerde kılınmayacaktır. Diğer yerlerde de kılınması için vatandaşların bir araya toplanmaması gerekmektedir.

3)Pide kuyruklarının olmaması kalabalık olunmaması için iftardan 1 saat önce üretim satış yapılmayacaktır. İftardan sonra fırınlarda üretim satış yapılabilir.

4)Huzur ve güven ortamında her il kendi dinamiklerini oluşturacaktır.

5)Ramazan ayında gerçekleşebilecek türbe ziyaretlerine sosyal mesafe şartı ile kalabalık olmadan ziyaret edilecektir.

6)İftar vaktine az saatler kala oluşabilecek trafikten dolayı o saatlerde belediyeler toplu taşıma araçlarını arttıracaktır.

7)Kalabalık mezar ziyaretlerine karşı kontrollü şekilde mesafeye uyarılarak yapılması gerekecektir.

8)Market ve pazarlarda olaşabilecek kalabalıktan dolayı maske ve sosyal mesafeye uyulması gerekecektir.

9)Ramazan ayında artan fahiş fiyatlar denetlenecek ve müdahale edilecektir.

10)İhtiyaç sahiplerine yetim öksüz çocuklara vali ve kaymakam kuruluşları ile ilgili kurumlar sosyal yardım yapılacaktır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Ve 72. maddesi gereğince İl/İlçe Hıfzıssıhha kuralları kararları uygulanacaktır. Uygulamalarda bir aksiliğe izin verilmeyecek ve mağdur edilmeyecektir.