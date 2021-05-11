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2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?

Tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta son bulması beklenmektedir. Kabine ,bu hafta toplanarak, vaka sayısı ve hızına göre yeni normalleşme kararlarını açıklayacak. Vatandaşlar, yeni normalleşmenin nasıl olacağını araştırmaktadır. 2021 yeni normalleşme planı nasıl olacak? Bu haberimizde planlanan yeni normalleşme kararlarını sizler için derledik. İşte 17 Mayıs'tan sonra olması beklenen yeni normalleşme planı...

11 Mayıs 2021 Salı 16:50
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
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Kabine Toplantısı’nın ardından yeni normalleşme kararları belli olacak.  Yeni normalleşme planı nedir?

Yeni normalleşme planı

Kabine Toplantısı’nda değerlendirmeler şu şekilde gerçekleşecek;

Vaka sayısı 10 bin civarlarında olursa kademeli açılma söz konusu olacak.

İlk açılması planan yerler; küçük işletmeler olacak.

Yüz yüze eğitimin açılması da hedeflenecek.

Düğün ve taziyeler ise normalleşme kapsamında biraz bekleyecek.

Kalabalık yapılan faaliyetlerin yasağı sürmesi beklenmektedir.

17 günlük tam kapanmanın sonuçları analiz edilmektedir. Bu hafta vaka sayısının hızı, belirlenecek kararlarda etkili olacak. 17 Mayıs tarihine kadar vaka sayısının 10 bin civarlarına düşmesi beklenmektedir.  Vaka sayısı istenilen düzeye gelirse kademeli açılma söz konusu olacak.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:50
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