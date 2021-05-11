2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?

Kabine Toplantısı’nın ardından yeni normalleşme kararları belli olacak. Yeni normalleşme planı nedir?
Yeni normalleşme planı
Kabine Toplantısı’nda değerlendirmeler şu şekilde gerçekleşecek;
Vaka sayısı 10 bin civarlarında olursa kademeli açılma söz konusu olacak.
İlk açılması planan yerler; küçük işletmeler olacak.
Düğün ve taziyeler ise normalleşme kapsamında biraz bekleyecek.
Kalabalık yapılan faaliyetlerin yasağı sürmesi beklenmektedir.
17 günlük tam kapanmanın sonuçları analiz edilmektedir. Bu hafta vaka sayısının hızı, belirlenecek kararlarda etkili olacak. 17 Mayıs tarihine kadar vaka sayısının 10 bin civarlarına düşmesi beklenmektedir. Vaka sayısı istenilen düzeye gelirse kademeli açılma söz konusu olacak.