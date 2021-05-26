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2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?

İç ve dış tehditlere karşı Türkiye sınırları içerisinde koruyucu güvenlikler korumaktadır. AKP milletvekili müjdeli haberi verdi. 2021 yılı için yeni köy korucuları alınacak. Peki yeni alımlar ne zaman olacak? Yeni korucu şartları nelerdir? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
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Korucu alımı 2021 ne zaman?

Türkiye sınırları içerisinde güvenlik olarak iç ve dış tehditlere karşı görev yapan korucuların bu yıl alınıp alınmayacağı birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 

Adıyaman AKP Milletvekili Muhammed Fatih Toprak 4 bin 500 güvenlik korucusu alımı olacağı haberini müjdeledi. 55 bin 591 köy köy korucusunun şu anda var olduğunu bunu 60 bin çıkacağını haberini verdi.

Güvenlik korucusu olmak için şartlar nelerdir?

Askerliği yapmış olmak

Türkçe okur- yazar olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

20 yaşından küçük 6 yaşından büyük olmamak

Yıkıcı, bölücü faaliyetlerde karışmamış olmak

Görev yapacağı köye ikamet etmesi gerekmektedir.

Görevini engelleyecek sağlık probleminin olmaması, akıl sağlığı yerinde olmak

Bir suçtan hüküm giymemek

 


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Köy KorucularıGüvenlik
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